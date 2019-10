Call of Duty: Modern Warfare - So sammelt ihr schnell XP und steigt im Level auf!

Schnell vorankommen? So einfach geht's in Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare hält viele Möglichkeiten für XP bereit. Wir haben euch den schnellsten Weg in diesem Guide zusammengefasst.

Der erste Spieler von Call of Duty: Modern Warfare hat es bereits geschafft, doch wie kommt man schnell auf Level 55 im neuen Ego-Shooter? Wir haben die wichtigsten Tipps und Wege zum schnellen Levelaufstieg in einem Guide für euch zusammengefasst.

Für jeden Levelaufstieg bekommt ihr unterschiedliche Belohnungen. Waffen, Perks oder Killstreaks warten nur auf euch. Zusätzlich gibt es natürlich einige kosmetische Items und Skins, die ihr beim Aufstieg bekommt.

Tipp 1: Spielt die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare

Nicht nur um alle Tricks im Gameplay zu lernen, sondern auch um ein wenig XP zu farmen.

Tipp 2: Challenges in Call of Duty: Modern Warfare erledigen

Der wohl beste Weg um XP zu sammeln sind die Challenges in Call of Duty: Modern Warfare. Ihr solltet also keinen Spielmodus vernachlässigen, nur weil ihr in manchen Modi ausschließlich gegen NPCs spielt. Folgende Challenge-Typen hält das Spiel für euch bereit:

Tägliche Challenges

Missionen



Camo Challenges



Vor allem Missionen sind sehr umfangreich und setzen auf euer Geschick mit unterschiedlichen Waffen. Vergesst nie die Missionen zu aktivieren, sonst war die ganze Arbeit umsonst. Ihr könnt nur eine Mission während des Spiels aktiv schalten.

Tipp 2: Der richtige Spielmodus in Call of Duty: Modern Warfare wählen

Jeder Modus hält unterschiedliche XP für euch bereit. Der Modus Ground War von Call of Duty ist hier die ergiebigste Quelle. Die Chance, viele Kills zu erzielen, ist hier deutlich höher als in anderen Spielmodi. Ein weiterer dankbarer Modus ist Cyber Attack. Hier gibt es neben Kills noch eine Vielzahl an anderen Methoden, um an XP zu kommen. Teamplay ist alles: Belebt ihr eure Kameraden wieder, gibt auch das Punkte aufs XP-Konto.

Tipp 3: Nicht aufgeben – Lange im Spiel bleiben

Je länger ihr im Spiel bleibt, desto mehr XP bekommt ihr. Verlasst ihr vorzeitig das Spiel oder lasst euer Team im Stich, wirkt sich das negativ auf eure XP-Zahl aus.

Tipp 4: Medaillen in Call of Duty: Modern Warfare sammeln

In Modern Warfare gibt es unterschiedliche Medaillen, die ihr mit verschiedenen Aktionen freischalten könnt. Beispielsweise durch Kopfschüsse oder Doppel-Kills. Die Medaillen schauen natürlich nicht nur schön aus, sondern geben euch auch saftige XP.

Tipp 5: 2XP-Booster

Ein nützlicher Booster in Call of Duty: Modern Warfare, der allerdings ziemlich selten im Spiel ist. Der Name ist selbsterklärend. Schaltet ihr den Booster an, bekommt ihr für eine Runde doppelte XP-Punkte. Wir empfehlen, den Booster am besten im Modus Cyber Attack zu nutzen.

Tipp 6: Der richtige Champion

Manche Missionen und Challenges in Call of Duty: Modern Warfare lassen sich mit einem bestimmten Champion besser ausführen. Ihr solltet also immer darauf achten, welchen Champion ihr nutzt, um die Challenge oder Mission abzuschließen.

Selbstverständlich ist es auch ratsam, das Battlepass-System von Call of Duty: Modern Warfare zu nutzen, um zusätzlich XP zu bekommen. Allerdings soll müsst ihr dafür vielleicht etwas in die Tasche greifen.