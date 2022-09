Pokemon GO: Kaguron und Katagami in den Raids – So können die Bosse besiegt werden

Von: Aileen Udowenko

Pokémon GO: Kaguron und Katagami Konter Guide – so besiegt ihr die neuen Raid-Bosse © The Pokémon Company (Montage)

Kaguron und Katagami sind als Raid-Bosse in Pokémon GO eingeführt worden. So können Trainer die beiden Ultrabestien zu besiegen.

San Francisco, USA – Zwei brandneue Raid-Bosse sind in Pokémon GO aufgetaucht. In Raids der Stufe fünf können Trainer nun den Ultrabestien Kaguron und Katagami begegnen. Wer die Pokémon fangen will, sollte sich also ab dem 13. September in die Raids stürzen.

ingame.de verrät die besten Konter gegen Kaguron und Katagami in Pokémon GO.

Katagami und Kaguron sind komplett neue Ultrabestien in Pokémon GO und der Raid mit den Monstern lohnt sich auf jeden Fall. Denn Traner haben hier die Chance auf ein Pokémon mit einem besonders hohen Angriffswert.