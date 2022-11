Black Friday Angebote: Fernseher bis zu 55 Prozent günstiger – Top-Deals

Von: Janik Boeck

Black Friday Deals: Fernseher im Sonderangebot – satte Rabatte © IMAGO: Westlight / Shothop (Montage)

Unter allen Black Friday Deals sind Fernseher besonders auffällig. Aber welche TV-Angebote lohnen sich richtig? Das sind die Top-Deals.

Hamburg – Black Friday 2022 rückt immer näher. Schon während der Black Week wetteifern die großen Händler um die besten Angebote in ihren Online-Shops. Vor allem in Sachen Fernseher gibt es einige starke Black-Friday-Deals, die man nicht verpassen sollte. Wer ohnehin einen neuen Fernseher kaufen will, sollte die Angebote gut im Blick behalten.

ingame.de zeigt die besten Black Friday Deals zu Fernsehern bei Amazon, OTTO und MediaMarkt.

Black Friday 2022 ist am 25. November. Bis dahin läuft die Black Week, bevor am 28.11. der Cybermonday anläuft. Viele Black Friday Deals gelten aber bis zum 27. November. Ausruhen sollte man sich aber nicht, denn bei den Angeboten gilt oft „Nur solange der Vorrat reicht“.