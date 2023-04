Beute im Bel-Air-Anwesen – Safe Schlüssel in Dead Island 2 finden

Von: Joost Rademacher

Dead Island 2 Koop: Zombies mit Freunden vermöbeln – So gehts © Deep Silver / Plaion / Dambuster Studios

Der Safe von Curtis Sinclair ist einer der ersten Schätze, für die man in Dead Island 2 einen Schlüssel braucht. So leicht kann man den Tresor öffnen.

Nottingham, England – Im Verlauf von Dead Island 2 entdeckt man immer wieder verschlossene Safes und andere Schätze. Um diese Kisten mit besonderem Loot zu öffnen, müsst man zuerst den passenden Schlüssel finden. Einer der ersten Safes, denen man im Spiel über den Weg läuft, ist der vom alten Schauspieler Curtis Sinclair.

Wo man Curtis Safe Schlüssel in Dead Island 2 findet, lesen Sie hier.

Man muss sich nicht die Mühe machen, das gesamte Grundstück von Curtis nach dem Schlüssel abzusuchen. Am Anfang des Spiels wird man ihn sowieso noch nicht finden können. Zuerst gibt es in Beverly Hills die Hauptmission „Justifiable Zombicide“ abzuschließen, bei der man den ersten Screamer-Zombie in Dead Island 2 tötet. Danach kann man zurück zum Anwesen von Curtis.