Bestens vorbereitet sein für Links neues Abenteuer – Tears of the Kingdom

Von: Janik Boeck

Alle Zelda-Spiele im Ranking – Four Swords lässt euch das „Link“-Kabel erst richtig nutzen © Nintendo

Bestens vorbereitet sein für den Start im neuen Zelda? 6 Dinge, die man vor dem Start von Tears of the Kingdom wissen muss.

Hamburg – Der Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom steht kurz bevor. Das neue Open World Abenteuer für die Nintendo Switch dürfte in Sachen Umfang genauso wuchtig werden wie Breath of the Wild.

ingame.de verrät 6 Dinge, die man vor dem Start von Tears of the Kingdom wissen muss.

Der Release von Tears of the Kingdom ist am 12. Mai 2023.