Beste Waffe in Warzone 2 – mit diesem Setup spielen die Profis, um Nukes zu bekommen

Von: Janik Boeck

Warzone 2: Um eine Nuke zu bekommen, braucht man die beste Waffe © Activision / YouTube: Jackfrags (Montage)

In Warzone 2 ist es sehr schwer Nukes zu erspielen. Streamer und CoD-Profis versuchen es teilweise verzweifelt. Dabei nutzen sie die beste Waffe in Warzone 2.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone 2 bietet für Streamer, CoD-Pros und alle anderen eine herausfordernde Aufgabe. Man kann im Battle Royale erstmals eine Nuke (Atombombe) erspielen. Anders als im Multiplayer von Modern Warfare 2 braucht man aber nicht einfach nur 30 Kills ohne zu sterben. Die Aufgabe ist deutlich schwerer. Viele nutzen für die Nukes deshalb die beste Waffe in Warzone 2.

ingame.de zeigt das Setup der besten Waffe in Warzone 2, mit der die Profis ihre Nukes erspielen.

Die beste Waffe in Warzone ist derzeit die RPK. Das LMG ist schon seit dem Release von Warzone 2 Season 1 in der Meta des Battle Royale. Viele Profis und Streamer nutzen die RPK, um die Nuke in Warzone 2 zu erspielen.