Besser Farmen mit Ahnengegenständen – starke Ausrüstung für Diablo 4

Von: Joost Rademacher

Besser Farmen mit Ahnengegenständen – starke Ausrüstung für Diablo 4 © Blizzard Entertainment

Auf Weltstufe 4 können Kämpfe in Diablo 4 schon mal richtig haarig werden. Wer beim Farmen Probleme bekommt, sollte auf diese Items setzen.

Irvine, Kalifornien – Wer es in Diablo 4 auf Weltstufe 4 schafft, muss schon so einiges hinter sich haben. Allein, um die höchste Schwierigkeit freizuschalten, muss man das Action-RPG mindestens einmal auf Weltstufe 2 durchspielen, um danach noch einmal auf der nächsthöheren Stufe ein hartes Dungeon abzuschließen. Dennoch kann sich die höchste Schwierigkeit von Diablo 4 noch einmal als echte Prüfung erweisen. Wer in Weltstufe 4 nicht vorankommt, sollte vielleicht ein paar neue Items ausprobieren.

Auf Weltstufe 4 werden in Diablo 4 die noch besseren und selteneren Ahnengegenstände freigeschaltet. Schnell dürfte aber auffallen, dass legendäre Ahnengegenstände ziemlich rar gesät sind – wenn auch bei weitem nicht so rar, wie die seltenen einzigartigen Items von Diablo 4. Stattdessen sollte man einfach eine Seltenheitsstufe niedriger denken.