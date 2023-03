Beliebter Charakter aus MW2 kommt – nur für Geld oder viel zu schwere Aufgabe

Von: Janik Boeck

Captain Price in den verschiedenen 'Call of Duty'-Spielen © Activision / Reddit (Montage)

In Modern Warfare 2 fehlt im Multiplayer eine Menge. Ein Teil sind die Charaktere der Story. Die kommen jetzt endlich.

Santa Monica, Kalifornien – Modern Warfare 2 steht schon länger in der Kritik. Fans beklagen die mangelnden Inhalte nach dem Release der vermeintlichen „Neuen Ära“ für Call of Duty. Vor allem die Taskforce 141 findet nach der Kampagne im Spiel kaum statt, weil es sie nicht als Operator gibt.

ingame.de verrät, wie man den beliebtesten Operator in MW2 und Warzone 2 bekommt.

Das ändert sich jetzt. Der Ikonischste Charakter der Reihe kommt endlich als Operator. Aber er ist hinter einer Aufgabe versteckt, die kaum jemand schaffen wird.