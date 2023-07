Barbar wird zum stampfenden Hulk – Verrückter Build für Diablo 4

Von: Joost Rademacher

Barbar wird zum stampfenden Hulk – Verrückter Build für Diablo 4 © Blizzard Entertainment

Gelangweilt von den immergleichen Standard-Builds in Diablo 4? Dieser irre Barbar macht die Klasse zum Hulk und lässt ihn alles buchstäblich zerstampfen.

Hamburg – In den ersten Wochen seit Release von Diablo 4 hat sich so schnell eine Meta gebildet, dass eigentlich alle Spieler*innen mit einem von maximal acht Builds zocken. Wo man hinsieht, überall gibt es Knochenspeer-Necros, Schraubklingen-Jäger, oder Eissplitter-Zauberer. Umso erfrischender ist es da, wenn mal ein etwas ungewöhnlicher Build die Aufmerksamkeit bekommt. Ein Barbaren-Build mit unendlichen Sprüngen zieht gerade besonders viele Fans in seinen Bann.

Der Barbar mag nicht zwingend zu den stärksten Klassen gehören, in der Tierlist der besten Builds von Diablo 4 taucht er erst ab dem B-Tier und abwärts auf. Dennoch kann die Klopper-Klasse für ein paar extrem spaßige Spielstile sorgen – so aktuell auch mit dem Infinite Leap Quake. Der Gedanke dahinter ist einfach. Man baut den Sprung des Barbaren so aus und versorgt ihn mit den notwendigen Aspekten, dass er ohne Abklingzeit über das Schlachtfeld hüpft.