Aufleveln ohne zocken – Build in Diablo 4 spielt sich wie von selbst

Von: Joost Rademacher

Aufleveln ohne zocken – Build in Diablo 4 spielt sich wie von selbst © Activision Blizzard (Montage)

Man kann auch mal Diablo 4 grinden, ohne am Rechner zu sitzen. Dieser verrückte Barbar-Build von einem Fan kämpft von alleine, wenn man AFK geht.

Hamburg – Diablo 4 bietet viel Auswahl und Spielraum, was die Builds jeder einzelnen Klasse angeht. Schon in den wenigen Tagen seit Release haben sich neben den typischen Builds schon so einige wilde Kreationen gefunden, mit denen Fans jetzt auf kreative Weise mit den Horden der Hölle aufräumen. Ein Spieler bei Reddit dürfte aber den Preis für den wohl faulsten Build bekommen.

Den verrückten Barbaren-Build für Diablo 4 finden Sie hier.

Es gibt ein paar Items, die den Barbaren auf einen guten Weg bringen sollten. Besonders wichtig dürften da die Klingenplatte und der Nadelfeurige Aspekt sein, die den Dornenschaden des Charakters enorm pushen können. Man müsste nur ein wenig Geduld mitbringen, um für die einzigartige Rüstung zu grinden.