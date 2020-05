Assassin's Creed Valhalla: Aktuelle News, Leaks und Gerüchte zum neuen Spiel von Ubisoft

Nun hat der neuste Teil der erfolgreichen Ubisoft-Serie einen Namen. Assassin's Creed Valhalla wird zu Zeiten der Wikinger spielen. Alle Infos zum neuen Spiel.

Update vom 04. Mai 2020: Es gibt erste Details zu dem neuen Assassin's Creed Teil. Ingame.de erklärt, wieso eine eigene Siedlung* der Mittelpunkt bei Assassin's Creed Valhalla werden soll.

Update vom 29. April 2020: Nun ist es soweit, Assassin's Creed Valhalla bekommt seinen ersten Teaser. Der Künstler Bosslogic zeigt in einem Livestream die Entstehung eines Wikinger-Plakats. Auf ingame.de kann man nachschauen, wie das Bild zustande gekommen ist und wie die finale Version aussieht*.

Montreal, Kanada – Assassin's Creed Valhalla ist der neuste Teil der Assassin's Creed-Reihe des kanadischen Entwicklungsteams von Ubisoft. Die Assassin's Creed-Reihe umfasst Action-Adventure-Spiele, in welchen man mittels eines Computers, namens Animus, die genetischen Erinnerungen seiner Vorfahren erleben kann. Dabei geht es meistens um eine bestimmte Erinnerungssequenz der Vorfahren, die erneut durchlebt werden muss.

In den Spielen durchläuft man wichtige historische Ereignisse, wie zum Beispiel die Französische Revolution oder das goldene Zeitalter der Piraterie. Man lernt auch geschichtlich bedeutsame Personen kennen wie George Washington, Benjamin Franklin oder Napoleon Bonaparte. Innerhalb der Handlung geht es fast immer um den Konflikt zwischen den Assassinen und dem Templerorden, wobei man in fast allen Teilen auf der Seite der Assassinen spielt.

Die Spiele wurden weltweit mehr als 140 Millionen mal verkauft. Auch der neue Teil Assassin's Creed Valhalla knüpft an diese Reihe an. Dieses Mal wird man in die Zeit der Wikinger befördert und muss sich dort als Assassine behaupten. Das Spiel wird voraussichtlich zu Zeiten der England-Invasionen Ende des 8. Jahrhunderts spielen. Nachdem der letzte Ableger von Ubisoft Quebec entwickelt wurde, ist nun wieder das hauseigene Studio aus Montreal an der Reihe.

