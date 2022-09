Von: Janine Napirca

Das Release Date von „Assassin‘s Creed Mirage“ steht endlich fest. Wann das Spiel erscheint, erfahren Sie hier.

Das Videospielunternehmen Ubisoft hat das Veröffentlichungsdatum von „Assassin‘s Creed Mirage“ bekannt gegeben. Welche Informationen zum Setting, zur Story und zu den Plattformen des beliebten Action-Spiels bislang bekannt sind, lesen Sie im Folgenden.

„Assassin‘s Creed Mirage“ ist eine Hommage an das Franchise und vor allem an das Originalspiel. Wir bieten eine moderne Interpretation des kultigen Assassin‘s Creed-Spielerlebnisses und tauchen tief in die Rituale und Lehren der Verborgenen ein - etwas, von dem wir glauben, dass sowohl langjährige als auch neue Fans es unbedingt spielen wollen.