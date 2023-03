5 Arten von besonders seltenen Shinys in Pokemon GO

Von: Daniel Neubert

Teilen

5 Arten von Shinys in Pokemon GO, bei denen ihr echt glücklich sein könnt, wenn ihr sie habt © Niantic / ingame.de (Montage)

Einige Shinys in Pokémon GO sind so selten, dass die meisten Spieler sie nie fangen werden. Doch wer die folgenden Pokémon hat, kann sich glücklich schätzen.

San Francisco – Die Jagd nach Shinys in Pokémon GO hat für viele Spieler einen ganz besonderen Reiz. Die seltenen Monster tauchen manchmal nur unter bestimmten Umständen auf und sind in jedem PokéDex ein echter Hingucker. Kein Wunder also, dass sich für viele erfahrene Trainer das Spiel in erster Linie um die ganz besonders seltenen Pokémon dreht. Auch wenn Entwickler Niantic sich bemüht, das Spiel für alle Trainer fair zu gestalten, sind manche Shinys so selten, dass viele Spieler sie niemals zu Gesicht bekommen werden.

ingame.de stellt 5 Arten von besonders seltenen Shiny-Pokémon im Spiel Pokémon GO vor.

Mehr zum Thema Pokemon GO: 5 Shinys so selten, dass ihr extremes Glück braucht sie zu fangen

Was macht Shiny-Pokémon so besonders? Pokémon GO ist seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 zu einem weltweiten Phänomen geworden und hat Millionen von Spielern auf der ganzen Welt in seinen Bann gezogen. Eine der aufregendsten Erfahrungen im Spiel ist es, ein seltenes Shiny-Pokémon zu fangen.