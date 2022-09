Apple iPhone 14 Pro Max kaufen – Jetzt das neue Top-Modell vorbestellen

Von: Sven Galitzki

Teilen

Vor Kurzem hat Apple seine neuen iPhone-14-Modelle vorgestellt. Hier kann man jetzt mit dem iPhone 14 Pro Max das Flaggschiff der neuen Generation vorbestellen.

Hamburg – Die Smartphone-Reihe von Apple wird jetzt traditionell um eine neue Handy-Generation erweitert. Das neue iPhone aus dem Jahr 2022 heißt wie erwartet iPhone 14 und landet am 16. September im Handel. Insgesamt kommt das Smartphone in 4 Varianten, das Flaggschiff der neuen Generation ist dabei das iPhone 14 Pro Max. Erfahren Sie hier, wo Sie das neue Top-Modell von Apple jetzt schon vorbestellen und in Kürze auch regulär kaufen können – mit oder ohne Mobilfunkvertrag.

iPhone 14 Pro Max kaufen: Hier können sie das neue Top-Modell von Apple aktuell vorbestellen © Apple

Apple iPhone 14 Pro Max kaufen: Hier das Top-Modell mit 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB vorbestellen

Apple iPhone 14 Pro Max ohne Vertrag vorbestellen/kaufen: Das teuerste Modell des neuen iPhone 14 startet preislich bei 1.449 Euro und kann schon seit dem 9. September vorbestellt werden. Ausgeliefert werden die ersten Geräte jedoch erst ab dem 16.09. Dann wird das iPhone 14 Pro Max offiziell verfügbar und kann auch regulär gekauft werden. Bis dahin können Sie es aber hier bereits vorbestellen:

Apple iPhone 14 Pro Max mit Mobilfunkvertrag vorbestellen/kaufen: Führende Mobilfunkanbieter wie O2, Vodafone oder Telekom bieten das neue iPhone 14 Pro Max bereits in Verbindung mit einem Vertrag an – allerdings aktuell ebenfalls nur in Form einer Vorbestellung. Ab dem 16.09. werden die ersten Geräte aber auch hier regulär verfügbar und können ausgeliefert werden. Hier finden sie die wichtigsten Mobilfunkanbieter, bei denen Sie das neue iPhone-Flaggschiff mit Vertrag bekommen:

Was kann das neue iPhone 14 Pro Max von Apple? Im Vergleich zum Pro-Modell bietet das iPhone 14 Pro Max nur einen größeren Bildschirm. Im Vergleich zum Plus oder zum Standard-Modell sind aber zahlreiche zusätzliche Features enthalten wie beispielsweise das Pro-Kamera-System mit 48 MP, Dynamic Island und das Always-On Display.

Hier die wichtigsten Features im Überblick:

Edelstahl in chirurgischer Qualität

Wasser- und staubgeschützt

Ceramic Shield Display-Glas

Dynamic Island – Eine neue Art, mit dem iPhone zu interagieren

Unfall­erkennung

6,7“ Super Retina XDR Display

Always-On Display

ProMotion Technologie

48 MP Hauptkamera mit fortschrittlichem Quad-Pixel Sensor, Ultraweitwinkel, Teleobjektiv, TrueDepth Frontkamera mit Autofokus

Bis zu 29 Std. Video­wiedergabe

Ultraschneller 5G Mobilfunk

A16 Bionic Chip mit 5-Core GPU

Farben und Preis des iPhone 14 Pro Max: Das Top-Modell gibt es in den Farben Dunkellila, Gold, Silber und Space Schwarz. Der Preis variiert dabei je nach Speichergröße zwischen 1.149 € und 2.099 €.

Auch interessant: Neben dem der neuen iPhone-14-Familie hat Apple auch weitere neue Produkte angekündigt. Falls Sie sich also nicht nur für das neue iPhone 14 Pro Max interessieren – hier erfahren Sie, wie sie die neuen AirPods Pro (2. Generation) kaufen oder die brandneue Apple Watch Series 8 vorbestellen können.

*Affiliate Link