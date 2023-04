Anpfiff beim Red Bull Gameball Royale – Dann startet das Völkerball-Event

Von: Josh Großmann

Anpfiff beim Red Bull Gameball Royale – Dann startet das Völkerball-Event © Twitch

Beim Red Bull Gameball Royale werden wir Völkerball der etwas anderen Art zu sehen bekommen. Wir präsentieren Datum und Uhrzeit für das Streamer-Event.

Hamburg – Schon damals in der Schule war Völkerball ein wahres Schauspiel. Doch nun treten beim Red Bull Gameball Royale dutzende Twitch-Stars gegeneinander an und zeigen ein nie dagewesenenes Event. Streamer und Streamerinnen wie Papaplatte, Jasmin Gnu, EliasN97 sowie Trymacs werden in dem Dodgeball-Event in Hamburg zeigen, wie gut sie ihre Twitch-Kollegen treffen können. Hier findet ihr Datum und Uhrzeit für das Red Bull Gameball Royale.

Hier werden 32 Influencer und Influencerinnen in der Sporthalle Hamburg (das ist wirklich der Name) ihr Können im Dodgeball unter Beweis stellen. Zwar kennt man schon Fußball-Events und andere sportliche Meisterleistungen der Internet-Stars, doch ist Völkerball völlig unerforschtes Gebiet. Das „sportliche Klassentreffen“ soll nicht nur einfache Dodgeball-Spiele, sondern auch spannende „Battle Royale“-Elemente zeigen, sodass ein verrückter Anblick vorprogrammiert scheint.