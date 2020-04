Animal Crossing New Horizons: Alles zu Insekten und wo man sie findet

Mit Insekten kann man in Animal Crossing: New Horizons den ein oder anderen Sterni einheimsen. Ein Guide zeigt alle Fundorte, ihre Werte und aktiven Uhrzeiten.

Kyōto, Japan – In Animal Crossing: New Horizons* auf der Nintendo Switch braucht man für viele Dinge Sterni – um die großen Schulden bei Tom Nook abzubezahlen oder um neue Möbel in die eigenen vier Wände zu stellen. Mit dem Fangen von Insekten kann man eine Menge Sterni verdienen, insbesondere wenn man seltene Insekten aufspürt. Ingame.de* hat eine Liste mit allen Insekten erstellt, was sie wert sind ihre Fundorte und Uhrzeiten, wenn man sie auf eigenen Insel in Animal Crossing: New Horizons fangen möchte.

In der Tabelle findet man alle Insekten alphabetisch aufgelistet. Je nachdem, ob man sich zu Beginn des Spieles für eine Insel auf der Nordhalbkugel oder auf der Südhalbkugel entschieden habt, variieren die Jahreszeiten, in denen die Insekten vorkommen. Nach dem Fang kann man die Insekten bei Nooks Kindern verkaufen. Manchmal kann man auch im Auftrag von einigen Bewohnern in Animal Crossing: New Horizons, bestimmte Insekten fangen. Diese kann man nach dem Aufspüren am Fundort fangen, dann zu den wartenden Einwohnern* bringen und in der Regel eine Belohnung verdienen.

Auf ingame.de* finden sie den gesamten Guide mit allen Insekten des Nintendo Switch-Exklusivtitels in einer übersichtlichen Liste* sowie einige praktische Tipps zum Insekten Fangen.

