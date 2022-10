Streamerin Amouranth trennt sich von Ehemann: „endlich wieder frei“

Von: Philipp Hansen

Amouranth: Twitch-Streamerin offenbart ihren toxischen Ehemann © Twitch: Amouranth

Die bekannte Twitch-Streamerin Amouranth offenbarte unter Tränen, dass sie (unglücklich) verheiratet ist. Jetzt meldet sich nach der Trennung zu Wort.

Houston/USA – Am 15. Oktober 2022 schockte die Streamerin Amouranth ihre Community mit einem emotionalen Video: Kaitlyn Siragusa, so der bürgerliche Name des Internet-Stars, habe einen Ehemann, der sie kontrolliere und nötige. Ein Beben ging durch die Twitch-Community und viele Menschen solidarisierten sich mit der 28-jährigen Texanerin. Fast drei Tage lang blieb es still um Amouranth, die einen erheblichen Teil ihres Vermögens auf der Adult-Plattform OnlyFans erwirtschaftete.

ingame.de erzählt euch alles über die Trennung, die Amouranth „wieder frei“ rufen lässt:

In ihrem neuen Video ist die OnlyFans-Streamerin sichtlich erleichtert und verändert. „Solange es den Hunden gut geht, geht es mir gut“, sagt sie in ihrem Stream vom 18. Oktober 2022. Dies ist vermutlich eine Anspielung auf die Drohung ihres Mannes, ihre Hunde zu töten – eine Gefahr, die nun gebannt ist.