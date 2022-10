Amazon Prime Day 2022: Beste Angebote zu Apple, Gaming und Technik

Von: Jonas Dirkes

Teilen

Amazon lädt am 11. und 12. Oktober zu den Prime exklusiven Angeboten. Das sind die besten Technik- und Gaming-Deals des Shopping-Events.

Hamburg – Mehrfach im Jahr steht der Mega-Händler Amazon Kopf. Während im Sommer noch alles im Zeichen des Amazon Prime Days stand, hat man für den 11. und 12. Oktober Amazon Prime exklusive Angebote geschnürt. Bei der Vielzahl an Deals kann man aber schnell schon mal den Überblick verlieren. Diese Prime exklusiven Angebote lohnen sich besonders.

Unternehmensname / Firmenname Amazon.com, Inc. (kurz Amazon) Gründungsjahr 1994 Gründer Jeff Bezos Branche Versandhandel, Onlinehandel, digitale Distribution, Cloud Computing Sitz Seattle, Washington, USA Umsatz 2020 386,06 Milliarden US-Dollar

Prime exklusive Angebote: Amazon schraubt am Preis von Apple-Produkten

Welche Technik-Highlights befinden sich unter den Amazon Prime exklusiven Angeboten? Unter den Prime exklusiven Angebote bei Amazon befinden sich Deals für jeden Geschmack. Alle, die ein aktives Amazon Prime Abo besitzen, können so etwa bei diversen iPhones sparen. Im Angebot befindet sich das iPhone 12 und iPhone 13 – sowohl in der normalen, als auch in der Pro-Version. Das neue iPhone 14 befindet sich allerdings nicht unter den Angeboten. Zusätzlich lässt sich bei den Prime exklusiven Angeboten dafür aber eine günstige Apple Watch ergattern.

Amazon Prime exklusive Angebote: Fette Deals, kleine Preise – Apple, Gaming und Technik © Amazon

Wer eine lautstarke Bedeckung für die Ohren sucht, auch der wird bei den Prime exklusiven Angeboten von Amazon fündig. Der Mega-Händler schnürt diverse Deals zu Audioprodukten von Sony, Bose, JBL und weiteren Anbietern. Egal ob Noise-Cancelling-Kopfhörer, Soundbar oder Bluetooth-Speaker, hier dürften alle Audiophilen etwas entdecken.

Prime exklusive Angebote: Amazon versorgt Spieler und Spielerinnen mit Gaming-Deals

Welche Gaming-Deals gibt es bei den Prime exklusiven Angeboten von Amazon? Spieler und Spielerinnen können sich bei den Amazon Prime exklusiven Angeboten sowohl über Gaming-Highlights als auch über Hardware freuen. Um den besten Deal für das eigene Spiele-System zu finden, hat Amazon eine praktische Übersichtsseite für alle Plattformen vorbereitet. Egal ob PS5, Xbox oder Nintendo Switch: Hier werden alle Gamer fündig.

Zusätzlich lassen sich bei den Amazon Prime exklusiven Deals auch Gaming-Laptops finden. Auf manche Hardware gibt es so einen saftigen Rabatt, der sich durchaus lohnt, wenn man eh den Kauf eines Laptops von Razer, Asus, MSI, Lenovo oder Acer geplant hat.

Abseits der klassischen Deal-Seiten lassen sich bei den Prime exklusiven Deals auch noch diverse Blitzangebote* ergattern. Wer bei den normalen Deals nicht fündig geworden ist, kann sich hier noch einmal umschauen oder einen Blick auf den Amazon Deal-Ticker vom Merkur werfen. Wer noch kein Prime-Kunde ist, der kann Amazon Prime kostenlos testen*, um die vielen Angebote des Shopping-Events nicht zu verpassen.