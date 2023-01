Amazon mit neuen Januar-Angeboten – Jetzt zuschlagen und bis zu 55 Prozent sparen

Von: Noah Struthoff

Bei Amazon gibt es aktuell wieder neue Januar-Angebote, die zahlreiche Artikel massiv reduzieren. Mit dabei sind Deals aus Gaming, Haushalt und Elektronik.

Hamburg – Regelmäßig bringt Amazon neue Angebote auf den Markt, die in den verschiedensten Kategorien für fette Rabatte sorgen. So gibt es auch aktuell starke Deals in den Bereichen Haushalt, Unterhaltungselektronik und Gaming. Kaffeemaschinen, Werkzeug und Videospiele sind reduziert und ein Kauf lohnt sich. Doch welche Angebote sind besonders lohnenswert? ingame.de zeigt die besten Deals bei Amazon im Überblick.

Amazon-Angebote im Januar – Die besten Deals im großen Überblick

Diese Angebote lohnen sich: Die Liste der Deals bei Amazon ist lang. Wir haben die besten Angebote herausgesucht und hier zusammengetragen:

Wie lange sind die Deals verfügbar? Das unterscheidet sich von Produkt zu Produkt. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass der Deal so lange läuft, wie der Artikel vorrätig ist. Die besten Deals sind also recht schnell vergriffen. Es lohnt sich, wenn man schnell ist.

PS5 kaufen: Der Versand-Riese Amazon zählt zu den größten und wichtigsten Konsolen-Anbietern in Deutschland © ingame.de

Top-Deals neben Amazon – Das sollte man nicht verpassen

Diese Deals sind ebenfalls verfügbar: Nicht nur bei Amazon gibt es aktuell starke Deals. Auch andere Händler haben momentan Angebote verfügbar. Hierauf lohnt sich ein Blick:

Auch bei MediaMarkt und Saturn läuft aktuell eine große Rabatt-Aktion. Alle Details zur Aktion gibt es hier: MediaMarkt und Saturn schmeißen „Wahnsinns Schnell Verkauf“ – bis zu 70 Prozent Rabatt sichern. *Affiliate Link