Amazon Frühlingsangebote: Xbox-Bundle nur heute zum absoluten Schnapperpreis

Von: Jonas Dirkes

Temperaturen steigen und Preise sinken, so lautet die Devise der Amazon Frühlingsangebote. Das sind die besten Gaming-Deals der Aktion.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Hamburg – Die Primeln sprießen aus dem Boden und die Temperaturen steigen: Der Frühling ist da. Auch Amazon freut sich über den Umschwung der Jahreszeiten und feiert das Ganze mit jeder Menge Frühlingsangeboten. Wer sich ein neues Spiel für die PS5 oder gar gleich eine ganze Konsole kaufen möchte, der dürfte bei den Frühlings-Deals fündig werden. Das sind die besten Gaming-Angebote der Frühlingsaktion von Amazon.

Amazon Frühlingsangebote: Sparen bei Hogwarts Legacy und der Xbox Series S

Was sind die besten Gaming-Deals unter den Amazon Frühlingsangeboten? Wer sich bisher noch keine der aktuellen Konsolen gekauft hat, der könnte bei den Frühlingsangeboten von Amazon schwach werden. Dort ist eines der Top-Angebote nämlich die Xbox Series S zusammen mit dem Spiel Hogwarts Legacy oder Resident Evil 4.

Amazon Frühlingsangebote: Die besten Gaming-Deals – Konsolen-Bundle und Spiele © Amazon | Microsoft | Warner

Das Konsolen-Bundle schlägt mit einem Schnapperpreis von nur 299,99 Euro zu Buche. Wer maximal sparen möchte, kann bei einer Xbox Series S ohne Spiel für 199,99 Euro zuschlagen, die Konsole ist allerdings als refurbished, also vom Händler wiederaufbereitet, markiert.

Wer bei den Amazon Frühlingsangeboten einfach nur neue Games zum Zocken sucht, der kann sich über eine breite Auswahl an Spielen freuen. Durch ganze 12 Seiten mit Angeboten können Spieler und Spielerinnen sich klicken. Highlights unter den Gaming-Deals dürften die Rabatte von Spielen wie dem Dead Space Remake, Just Dance 2023 oder Mario + Rabbids Sparks of Hope sein. Wer es noch nicht geschafft hat, den Koop-Hit It Takes Two zu spielen, bekommt bei den Amazon Frühlingsangeboten eine Chance, den Gameplay-Knaller günstig nachzuholen.

Bis wann gelten die Frühlingsangebote? Wer bei Amazons Frühlingsangeboten einen Gaming-Deal einsacken möchte, der sollte sich sputen. Die Aktion des Händlers endet um Mitternacht am 29. März 2023. Abseits von Amazon können Gamer aktuell auch bei einer 3 für 2 Aktion bei MediaMarkt sparen – dort befinden sich auch Titel wie Hogwarts Legacy oder Resident Evil 4 im Angebot. *Affiliate Link