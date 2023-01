Amazon Angebote zum Neujahr – Jetzt bis zu 58 Prozent sparen

Von: Noah Struthoff

Das Jahr 2023 beginnt bei Amazon direkt mit dicken Angeboten in den Bereichen Elektronik, Haushalt und Gaming. Hier gibt es die besten Deals.

Hamburg – Das Weihnachtsgeschäft rund um den Black Friday ist gelaufen und die Knaller-Angebote bei vielen Händlern sind verflogen. Amazon legt zum Jahresbeginn aber wieder mächtig nach und präsentiert neue Deals in den verschiedensten Kategorien. Die Liste der Angebote ist lang, doch welche Deals sind wirklich lohnenswert? Hier gibt es die besten Amazon-Angebote direkt zum Jahresbeginn in der Übersicht.

Amazon-Angebote im Überblick – Diese Deals lohnen sich besonders

Das sind die besten Angebote: Die Liste der Deals ist lang und viele Angebote lohnen sich. Wir zeigen hier die besten Deals, die aktuell bei Amazon verfügbar sind:

Wie lange laufen die Deals? Die Angebote haben kein direktes Ablaufdatum. Sie sind so lange verfügbar, wie der Lagerbestand es ermöglicht. Schnelligkeit ist also wichtig, denn manche Deals sind innerhalb kurzer Zeit vergriffen.

Amazon Angebote zum Jahresstart – Beste Deals bei Elektronik, Gaming und Haushalt. © Amazon / IMAGO: YAY Images

PS5 kaufen bei Amazon – Gibt es die begehrte Konsole?

So steht es um die PS5 bei Amazon: Die PS5 war bei Amazon fast im gesamten Dezember problemlos zu bestellen. Auch im Januar 2023 dürfte die Konsole hier nochmal auftauchen. Vor allem das Bundle mit God of War ist besonders oft verfügbar. Es lohnt sich also, wenn man diese Angebote im Auge behält:

Bei der generellen Suche nach der PS5 empfehlen wir den Live-Ticker zum Thema PS5 kaufen von ingame.de. Dort wird über alle Drops in Deutschland informiert und man verpasst keine Konsolen mehr.