Alles über den Twitch-Streamer LetsHugo – Karriere, Einkommen und Krankheit

Von: Peer Schmidt

Der Streamer Hugo brach sich das Schlüsselbein © https://twitter.com/LetsHugoYT / ingame.de (Montage)

Der Twitch-Streamer LetsHugo aus Luxemburg hat eine rasant wachsenden Fangemeinde. Alles zu Karriere, Einkommen und Krankheit.

Luxemburg - LetsHugo ist ein deutschsprachiger Streamer aus Luxemburg. Hugo ist schon seit vielen Jahren auf Twitch und YouTube aktiv, doch erst in den letzten zwei Jahren ist er so richtig durchgestartet. Mitlerweile tritt er bei vielen anderen bekannten Streamern in Events auf. Er war auf der Edeltour mit Papaplatte und bei der NoFood-Challenge von Trymacs. Auf ingame.de kann man alles über den Twitch-Streamer LetsHugo, sein Einkommen und seine Krankheit nachlesen.

Das Erfolgsrezept von LetsHugo scheint dabei eine gewisse „verpeiltheit“ in Kombination mit einem einzigartigen Humor zu sein.