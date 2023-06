Event-Timer für Diablo 4

Man muss in Diablo 4 nichts mehr verpassen. Eine einfache Uhr zeigt auch alles an, was man wissen muss.

Irvine, Kalifornien – Wer in Diablo 4 an die Spitze der Nahrungskette klettern will, muss ordentlich Looten und Leveln. Im Endgame eigenen sich dafür vor allem zeitlich begrenzte Events. Dazu zählen Weltbosse, die Höllenflut und die versammelten Legionen. Weil die Map so groß ist, kann man schon mal einiges davon übersehen oder gar vergessen.

ingame.de zeigt den praktischen Event-Time für Diablo 4.

