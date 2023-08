Alle Klassen in Baldur‘s Gate 3 – Tier List zeigt die stärkste Wahl

Von: Joost Rademacher

Die Charaktererstellung in Baldur‘s Gate 3 stellt Fans vor die Wahl aus 12 verschiedenen Klassen. Welche davon die besten sind, zeigen wir in der Tier List.

Hamburg – Wenn ein Entwicklerstudio damit betraut werden kann, das geordnete Chaos von Pen-and-Paper-Rollenspielen auf den heimischen Bildschirm zu bringen, dann ist es Larian Studios. In Baldur‘s Gate 3 will das belgische Studio die volle Dungeons & Dragons Erfahrung am PC spielbar machen. Dazu gehört auch eine umfangreiche Auswahl an Klassen bei der Charaktererstellung. Insgesamt 12 verschiedene Klassen stellt Baldur‘s Gate 3 zur Verfügung.

Die volle Tier List der Klassen in Baldur‘s Gate 3 finden Sie hier.

Wer in Baldur‘s Gate 3 nach der besten Klasse sucht, muss nach drei verschiedenen Eckpunkten unterscheiden. Wenn man es weit herunterbricht, besteht das Spiel – und praktisch jedes andere Rollenspiel – nämlich aus nur drei zentralen Gameplay-Elementen. Jede Klasse hat in jedem dieser Aspekte unterschiedliche Vor- und Nachteile, aber die besten Klassen haben in jeder Lage einen Nutzen für die Party.