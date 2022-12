7 vs. Wild Uncut: Fritz Meinecke über ungeschnittenes Material von Staffel 2

Von: Joost Rademacher

Teilen

7 vs. Wild Uncut: Fritz Meinecke über ungeschnittenes Material von Staffel 2 © 7 vs. Wild

Bis Ende 2022 läuft Staffel 2 von 7 vs. Wild. Danach könnte aber noch mehr Neues von der Insel kommen. Fritz Meinecke denkt über ein Uncut-Format nach.

Isla San José – Der tropische Überlebenskampf in 7 vs. Wild Staffel 2 hat sich zum wohl größten Streaming-Event des Jahres gemausert. Jede Woche verfolgen Millionen von Menschen die neuen Folgen von Fritz Meineckes Show auf YouTube. Noch vor dem Ende von 2022 wird zwar mit der aktuellen Staffel Schluss sein, aber Fritz Meinecke hat schon eine Idee, wie er den Fans noch mehr Material zeigen kann. Ein neues Uncut-Format von 7 vs. Wild steht im Raum, extra „für die Hardcore-Leute.“

Mehr zum geplanten 7 vs. Wild Uncut finden sie bei ingame.de.

Mehr zum Thema So soll es nach 7 vs. Wild weitergehen – Fritz Meinecke will noch mehr Material zeigen

Fritz Meinecke hat nach dem Release der siebten Folge von 7 vs. Wild eine kleine Fragerunde mit seinen Fans gemacht. Dabei ging es um alles Mögliche, was die Überlebenswoche auf der Insel San José betrifft – auch um die Dinge, die für die Zuschauer rausgeschnitten wurden. Damit das ganze geschnittene Material nicht einfach verloren geht, teilte der YouTuber seine Idee für das neue Jahr mit.