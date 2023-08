7 vs. Wild: Ein Kandidat fehlt bei Rückreise – Ist Andreas schon lange in Deutschland?

Zurück nach Hause

Die Kandidaten der dritten Staffel 7 vs. Wild treten die Heimreise aus Kanada an. Unter diesen Abenteurern fehlt allerdings der Tierfilmer Andreas Kieling.

Kanada – Schon bevor die neue Ausgabe von 7 vs. Wild überhaupt ausgestrahlt wird, hält die dritte Staffel der Survival-Show ihre Fans in Schach. Dieses Mal verschlug es die Kandidatenriege rund um den YouTuber Fritz Meinecke in die kanadische Wildnis. Mittlerweile gab es von allen beteiligten Kandidaten ein Lebenszeichen. Nur von Andreas Kießling fehlt bisher jede Spur. Fans vermuten, der Dokumentarfilmer ist schon lange wieder in Deutschland.

Titel 7 vs. Wild Teams Produktion Fritz Meinecke Teilnehmer 14 Genre Survival-Challenge, Bushcraft, Wildnis Format YouTube-Webserie

7 vs. Wild: Kandidaten der dritten Staffel treten die Heimreise an – nur Andreas Kieling fehlt

Was ist passiert? Bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel 7 vs. Wild ging es scheinbar drunter und drüber. Die neue Ausgabe des beliebten YouTube-Formats fand nicht nur in der von Waldbränden heimgesuchten Provinz British Columbia statt, bei 7 vs. Wild soll es in diesem Jahr angeblich auch Verletzte gegeben haben. Die ausführende Produktionsfirma Hitscan hält sich über das, was in Kanada passiert ist, bisher allerdings weitestgehend bedeckt. Ein perfekter Nährboden für Spekulationen der Fans von 7 vs. Wild.

Nachdem Fans in den sozialen Medien ein erstes Bild der Survival-Kandidaten Sasha Huber und Knossi zu Gesicht bekommen hatten, war das Erstaunen groß. Der Gewichtsverlust in den Gesichtern des Streamer-Duos ist leicht zu erkennen. Auch Joey Kelly und Tierfilmer Andreas Kieling nahmen als Team an der dritten Staffel 7 vs. Wild teil. Vom Extremsportler gab es nun ebenso ein erstes Vorher-Nachher-Bild zu bestaunen: Kelly scheint sich in Kanada einen Sonnenbrand eingefangen zu haben und wirkt ebenfalls etwas ausgelaugt. Nur von Andreas Kieling fehlt bisher noch jede Spur.

Ist Andreas Kieling schon länger wieder in Deutschland? Auf Instagram gab Initiator Fritz Meinecke zuletzt Einblicke in die Rückreise der Kandidaten. Unter den völlig durchgespielten Teilnehmern, wie Meinecke sie selbst beschreibt, fehlt allerdings der Dokumentarfilmer Kieling. Auf Reddit mutmaßen nun einige User, dass Kieling bereits in der vergangenen Woche am Frankfurter Flughafen gesehen wurde und die dritte Staffel 7 vs. Wild angeblich frühzeitig verlassen hätte. Bestätigt ist das allerdings keineswegs. Bisher gibt es keine offizielle Meldung des Tierfilmers zum Ausgang seiner Teilnahme an 7 vs. Wild.

