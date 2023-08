Zehn einfache Gerichte, die Oma bei Hitze zubereitet hat

Von: Janine Napirca

Teilen

Ob Eier-, Gurken- oder Wurstsalat oder belegtes Brot mit Spiegelei und Speck: Bei Oma schmeckt es einfach immer am besten, auch bei Hitze.

1 / 10 Ein schnell zubereitetes, leichtes Sommerrezept, das Oma früher schon zubereitet hat, ist Eiersalat. © YAY Images/Imago

2 / 10 Auch Thunfischsalat schmeckt im Sommer herrlich leicht und sättigt, ohne dass danach das Völlegefühl plagt. © zidi/Imago

3 / 10 Ebenfalls schnell zubereitet sind Sandwiches – beispielsweise Schinken-Käse-Toast. Das Beste daran: Sie können das getoastete Brot belegen, wonach Ihnen ist. © Ron Sumners/Imago

4 / 10 Herrlich frisch und mit Erinnerungen an Oma schmeckt auch Gurkensalat – passt auch perfekt zum Grillen. © zidi/Imago

5 / 10 Auch eine tolle Grillbeilage sind Pommes aus dem Ofen. Oder Sie schlemmen die Ofenpommes mit Ketchup und Mayo als Snack zwischendurch. © foodandmore/Imago

6 / 10 Bei der Zubereitung von Wurstsalat scheiden sich die Geister: Ob mit Mayo oder Essig, im Sommer wird das Gericht abends gerne als vollwertige Mahlzeit verspeist. © Martina Raedlein/Imago

7 / 10 In Italien als Bruschetta bekannt, können Sie auch hierzulande Brot mit Tomaten-Knoblauch-Topping zubereiten und als Vorspeise oder Snack schlemmen. © Matt Stone/Louisville Courier Journal/Imago

8 / 10 Auch im Sommer können Sie Spiegelei mit Speck zum Frühstück essen, aber auch mittags und abends schmeckt das Gericht wunderbar. © Kia Cheng Boon/Imago

9 / 10 Ofengemüse ist eine tolle Möglichkeit, unkompliziert gesundes Essen auf den Tisch zu zaubern, egal zu welcher Jahreszeit. © Sandra Roesch/Imago

10 / 10 Wenn man an seine Kindheit und seine Oma denkt, darf für den Sommer auf jeden Fall eines nicht fehlen – der gute alte Obstsalat. Viele Sorten haben im Sommer Saison und schmecken saftig-süß. © zidi/Imago

An heißen Sommertagen hat man häufig nicht übermäßig viel Appetit. Gegessen werden muss natürlich trotzdem, am liebsten leichte Kost, die einfach zuzubereiten und nicht schwer verdaulich ist. Wie gut, dass es Gerichte gibt, die man eben schnell machen kann und die dennoch so gut wie bei Oma früher schmecken.