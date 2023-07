9 Dinge, die man in Mailand unbedingt gegessen haben sollte

Von: Sandra Keck

Einfach Tasty Redakteurin Sandra war in Mailand unterwegs und kam mit vielen leckeren Restauranttipps zurück. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Einfach Tasty Redakteurin Sandra entdeckt neue Städte und Kulturen am liebsten durch das lokale Essen. Hier sind ihre Top-Tipps für Mailand.

Ein „Blind Booking“-Trip verschlug Einfach Tasty Redakteurin Sandra in die Modehauptstadt Italiens: Mailand. Drei Tage futterte sie sich durch die Stadt, um über den eigenen kulinarischen Tellerrand hinauszuschauen. Hier sind ihre neun Highlights, die sie wärmsten weiterempfehlen kann.

1. Ein Muss in Mailand: Pizza

„Pizza, Pasta & Amore“ verbinden die meisten wohl mit einem Urlaub in Italien. Gute Pizza nach neapolitanischer Art gibts bei Pizzium. Zu Empfehlen sind die regionalen Sorten, wie Liguria (Fior di Latte-Mozzarella, Datteltomaten, Basilikumpesto) und eine saisonale Pizza Bianco mit Famigliola-Pilzen und einem mit Ricotta gefülltem Pizzarand. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Kein Italienurlaub ohne Pizza! Fun Fact: Wer sich in Italien direkt als Tourist outen möchte, der bestellt Pizza zum Mittagessen – sofern er dann eine bekommt. Denn die meisten Pizzerien backen die Pizzen in Holzöfen. Die brauchen ihre Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen und das ist eben oft erst gegen Abend der Fall.

Eine wunderbare Abendaktivität in Mailand ist ein Spaziergang durch das berühmte Navigli-Viertel. Entlang der mittelalterlichen Kanäle gibt es nicht nur Kunstgalerien und Secondhand-Geschäfte, sondern auch unzählige Lokale, die die Besucher in ihren Bann ziehen. Gute Pizza mit frischem Pizzateig und Zutaten aus der Region verspricht das Restaurant Pizzium.

📍PIZZIUM: Via Vigevano, 33, 20144 Milano MI, Italien

Für eine locker-leichte Pizza, wie im Urlaub, braucht man den perfekten Pizzateig und der geht so:

2. Handgemachte Pasta

In der „Osteria Da Fortunata“ gibt es nicht nur frische Pasta, sondern auch Entertainment. Direkt vor den Augen der Gäste wird frische Pasta, wie Fettuccine, Strozzapreti oder Ravioli zubereitet. Tischreservierung sind nicht möglich, daher sollte man früh vor Ort sein. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Es ist wahrlich keine Überraschung, dass ein Foodguide für Mailand nicht ohne Pasta auskommt, oder? In Italien gibt es das beliebte Gericht in nahezu allen Farben und Formen und es fällt schwer, eine Wahl zu treffen. Denn wie erkennt man ein richtig gutes Lokal für Nudeln? Vielleicht an der meterlangen Schlange von Menschen, die vor der Tür stehen und auf Einlass warten? Oder an dem großen Schaufenster, durch das man die Nonnas bei der Pastaproduktion beobachten kann? Beide Punkte sprechen definitiv für die „Osteria Da Fortunata“ und die dort servierten Fettuccine Sugo con Coda alla vaccinara – einem für Mailand typischen Ochsenschwanzragout – haben definitiv für die 30-minütige Wartezeit entschädigt.

📍Osteria da Fortunata - Moscova Milano: Via della Moscova, 52, 20121 Milano MI, Italien

3. Mercato Centrale

Im Mercato Centrale ist das Angebot italienischer Köstlichkeiten besonders groß. Als Snack lohnt sich ein einfaches belegtes Brötchen mit Salami oder Mortadella. Die Qualität der Wurst ist so gut, dass man auf Butter, Gurken- oder Tomatenscheiben getrost verzichten kann. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Das Streetfood-Konzept, das direkt im Mailänder Hauptbahnhof zu finden ist, gibt es in dieser speziellen Form auch in Florenz, Rom, Turin und seit 2021 eben auch in Mailand. Die Idee dahinter ist es, regionalen Händlern und Erzeugern eine Plattform zu bieten, um heimische Zutaten und die traditionelle italienische Küche zu ehren. Hier findet man höchste Qualität an jeder Ecke. Das Angebot reicht von Pasta, Fisch, Fleisch, Schokolade, Bier, Trüffel, Käse, Wein bis zu Cocktails. Alles, was Foodie-Herzen höher schlagen lässt. Jeder Stand ist mit einem Bild des Besitzers versehen, das den persönlichen Marktcharakter noch verstärken soll. Der Mercato Centrale ist somit nicht nur ein Ort zum Essen und Einkaufen, sondern ein Treffpunkt, an dem Genuss und Kultur zusammenkommen. Ein Besuch lohnt sich.

📍Mercato Centrale Milano: Via Giovanni Battista Sammartini, 2, 20125 Milano MI, Italien

4. Aperitivo

Zum traditionellen Aperitivo gibt es im Mailand nicht nur ein Getränk, sondern gleich ein ganzes „All you can eat“-Buffet dazu. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Was hierzulande ein spritziges Glas Sekt oder Hugo ist, ist in Italien und insbesondere in Mailand ein Lebensgefühl. Der Aperitivo Italiano steht für Genuss, Lebensfreude und Geselligkeit und wurde tatsächlich in Mailand erfunden. Vor dem Abendessen gehört ein Aperitivo einfach zum allgemeinen Entspannungsritual nach einem stressigen Arbeitstag dazu und beginnt meist zwischen 18 und 19 Uhr.

Was vor 20 Jahren als Marketing-Trick begann, um Gäste länger in den Bars der Stadt zu halten, wurde nach und nach zur festen Tradition. Seitdem bieten Lokale Cocktails und Spritz-Getränke zu Festpreisen an, die Zugang zu einem „All you can eat“-Buffet ermöglichen. Und das für zehn bis zwölf Euro.

📍NoLoSo: Via Luigi Varanini, 5, 20127 Milano MI, Italien

5. Aperol Spritz

Nach einem langen Sightseeing-Tag in Mailand schmeckt ein Glas Aperol Spritz noch besser. In Italien wird das Getränk oft in Tumblern anstelle von Weingläsern serviert. Dazu gibt’s Oliven und Chips. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Man könnte meinen, dass das orangefarbene Getränk bereits mit dem Kapitel „Aperitivo“ abgedeckt ist. Dem ist nicht der Fall, denn Aperol Spritz ist allgegenwärtig in Mailand und daher gehört das alkoholische Erfrischungsgetränk einfach mit dazu. Wer dem Cocktail gänzlich verfallen ist – so wie unsere Redakteurin – und ohne zu zögern auch mal 19 Euro und mehr für ein Gläschen bezahlt, der sollte die Terrazza Aperol mit bestem Blick auf den Mailänder Dom besuchen.

Die sparsamen Genießer trinken für denselben Preis lieber gleich zwei bis drei Gläser Aperol Spritz, der bei guter Gesellschaft mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser schmeckt. Und das auch ohne Domblick.

📍Terrazza Aperol: Galleria Vittorio Emanuele II, 20121 Milano MI, Italien

📍el Cicinín: Via Corsico, 5, 20144 Milano MI, Italien

6. Mailänder Käsekuchen

Wer Käsekuchen mag, wird diesen cremigen Pistazien-Cheesecake lieben. Eine absolute Empfehlung, auch wenn man nach der leckeren Pizza eigentlich schon satt ist. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Um ehrlich zu sein, ist sich Einfach Tasty Redakteurin Sandra nicht sicher, ob der Käsekuchen wirklich ein Mailänder Dessertklassiker ist, oder nicht. Was sie aber weiß ist, dass der Käsekuchen, den sie in der Pizzeria „Pizzum“ aß, einer der besten EVER ist! Und das nicht ausschließlich aufgrund der süßen Pistaziencreme, sondern weil der Kuchen einfach super cremig und lecker war. Definitiv eine Empfehlung wert!

7. Süßes Gebäck/Dolci

Ob zum Frühstück oder zum Kaffeekränzchen am Nachmittag: die Bäckereien und Bistros von Mailand sind ein Fest für alle Naschkatzen. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Wer eine Bäckerei in Mailand betritt, wird überwältigt sein von der Auswahl an kleinen, süßen Gebäcken. Zum Glück ist ein zweites Frühstück in Italien quasi Gesetz. So kann man sich früh morgens zum Espresso ein Cornetto (oder Croissant) gönnen und gegen elf Uhr dann ein belegtes Focaccia oder Tramezzini. Nach einem ausgiebigen Sightseeing darf dann Nachmittags das deutsche Kaffeekränzen nicht fehlen und danach gibts dann Mailänder Aperitivo. Zum Glück haben Bäckereien und Bistros in Mailand das passende Angebot für den ganzen Tag.

📍Van Bol & Feste: Foro Buonaparte, 71, 20121 Milano MI, Italien

8. Cannolo/Cannoli

Im kleinen Laden „IL CANNOLO“ ist der Name Programm, denn hier gibt es süße Cannoli, die frisch bei Bestellung mit Ricottacreme gefüllt werden. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Das „kleine Rohr“ ist eine Dessertspezialität aus Sizilien, dabei wird eine frittierte Teigrolle mit einer Ricottacreme gefüllt und abschließen in Schokoladenstückchen, gehackten Pistazien oder kandierten Früchten gewendet. Das Gebäck erfreut sich aber in ganz Italien großer Beliebtheit. Einer der bekanntesten Hersteller ist der kleine Shop „Il Cannolo“, wo die Teigröhrchen nach Bestellung frisch befüllt werden.

📍Il Cannolo Sua Eccellenza: Corso Garibaldi, 51 a, 20121 Milano MI, Italien

9. Eiscreme

Ein kühles Eis darf im Urlaub nicht fehlen. Zum Glück gibt es in Mailand viele ausgezeichnete Gelaterias. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Schon gewusst? Bereits im 13. Jahrhundert brachte der bekannte Entdecker Marco Polo das Speiseeis nach Italien. Von dort aus eroberte es die ganze Welt und auch in den italienischen Städten selbst ist die Beliebtheit des kühlen Genusses ungebrochen. Vor allem die in Mailand ansässigen Gelaterias sind stolz auf ihr handwerkliches Können und verwenden für ihre teils ausgefallenen Kreationen nur die besten Zutaten, wie Pistazien aus Sizilien oder Zitronen von der Amalfiküste. Eine der besten Adressen für cremigen Eisgenuss ist „Terra gelato“. Hier gibt es über 30 verschiedene Sorten, darunter auch ausgefallene, wie „Sardelle-Butter“ oder „Erbse-Minze“. Einfach Tasty Redakteurin Sandra empfiehlt „gesalzene sizilianische Pistazie“.

📍Terra gelato: Via Vitruvio, 38, 20124 Milano MI, Italien

Eine Reise nach Mailand lohnt sich zu jeder Jahreszeit und das nicht zuletzt aufgrund der vielen Leckereien und Delikatessen. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren.