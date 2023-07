Wie Sie Ihr Weinglas richtig halten: Tipps vom Profi

Von: Ulrike Hanninger

Weinkenner wissen, wie sie ihr Weinglas richtig halten. Denn wer sich mit der Etikette auskennt, profitiert auch im Geschmack.

Ob Rotwein oder Weißwein: Für jeden Wein gibt es das richtige Glas. Wie man es hält, bestimmen feste Regeln. Und diese haben durchaus ihre Daseinsberechtigung. Sie dienen bei Weitem nicht nur der Einhaltung der Etikette oder zeugen von feinen Manieren, sie garantieren das bestmögliche Geschmackserlebnis.

Weinglas: erhöhter Trinkgenuss durch richtiges Halten

Die perfekte Trinktemperatur für Wein: Weißwein: 10 bis 12 Grad Celsius Roséwein: 10 bis 14 Grad Celsius Rotwein: 16 bis 18 Grad Celsius

Ehe man ein Glas Wein einschenkt, bringt man ihn normalerweise auf die optimale Trinktemperatur. So schmeckt er am besten. Bei Weißwein beträgt die empfohlene Temperatur durchschnittlich 10 bis 12 Grad Celsius, bei Rotwein 16 bis 18 Grad Celsius. Würde man das Glas nun falsch halten, wäre diese Mühe allerdings umsonst. Darüber hinaus gibt es noch andere Fehler beim Weintrinken, die fast jeder macht.

Das Weinglas immer am Stiel greifen

Als Faustregel gilt: Halten Sie Ihr Glas niemals am Kelch. Umfasst man diesen mit der ganzen Hand, hinterlässt man nicht nur unschöne Spuren und Fingerabdrücke, das Getränk würde sich auch zu schnell erwärmen und an Qualität verlieren. Ebenso hält man es übrigens mit Sommer-Cocktails wie den erfrischenden Alternativen zu Aperol Spritz.

Weingläser hält der Kenner am Stiel und nicht am Kelch – auch beim Anstoßen. © Zoonar/Imago

Umfassen Sie also stets den Stiel. So behält der Wein seine ideale Trinktemperatur und Sie können das Glas bequem schwenken, damit sich das Aroma voll entfalten kann. Wie viele Finger Sie zusätzlich zum Daumen anlegen, hängt von der Größe des Glases ab. Rotweingläser sind in der Regel höher, bauchiger und schwerer. Man hält sie also mit drei Fingern. Bei den zierlicheren Weißweingläsern reichen zwei. Je weiter unten man ein Glas hält, umso vornehmer wirkt es. Allerdings sorgt der Griff weiter oben für mehr Stabilität, wie auch der Weinkenner „johannes.trinkt.wein“ auf seinem Instagram-Kanal zeigt:

Darf man ein Weinglas auch am Fuß halten?

In Ausnahmefällen kann man ein Weinglas auch am Fuß halten, etwa auf einem langen Stehempfang. Das entspannt die Finger, wird allgemein toleriert, entspricht aber nicht ganz dem guten Stil. Deshalb ist es auch eher unüblich und sollte nur in entspanntem Rahmen gemacht werden.