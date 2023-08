21 schnelle Rezeptideen, wenn man wieder mal nicht weiß, was man heute kochen soll

Von: Sandra Keck

Lecker muss nicht kompliziert sein, vor allem nicht, wenn es um das Mittagessen geht. Auf die Frage „Was soll ich heute kochen?“ findet man hier die Antwort.

1 / 21 Los geht's mit einem Klassiker, der nicht nur ein perfektes Resteessen für Pasta und Wurst ist, sondern auch schnell zubereitet ist: Nudel-Schinken-Gratin. © Einfach Tasty

2 / 21 Wer es etwas deftiger mag, der kann seinen Nudelauflauf mit einer Tomaten-Hackfleisch-Sauce und natürlich viiiiiiel Käse pimpen. Der Nudelauflauf mit Hackfleisch lässt sich auch perfekt vorbereiten und dann im Ofen aufbacken. © Einfach Tasty

3 / 21 Und wenn man schon beim Thema Nudeln, Tomatensauce und Käse ist, dann kann man mit Tortellini nochmal etwas Abwechslung in Aufläufe bringen, wie eine einfache Tortellini-Lasagne beweist. © Einfach Tasty

4 / 21 Nudelauflauf und Lasagne sind lecker, aber der Backofen leider nicht verfügbar? Vollgepackt mit den besten Lasagnezutaten schmeckt diese Lasagne-Suppen auch aus dem Topf. © Einfach Tasty

5 / 21 Auch aus dem Topf: Der indisch-britische Klassiker „Butter Chicken“ schmeckt auch mit Nudeln, wie dieses einfache One-Pot-Rezept für Butter Chicken Pasta beweist. © Einfach Tasty

6 / 21 Für Fans von „Alles was weg muss“ ist eine Gnocchi-Wurst-Pfanne ideal, denn sie ist ein perfektes Resteessen und schmeckt der ganzen Familie. © Einfach Tasty

7 / 21 Gnocchi schmecken nicht nur mit Wurst, sondern auch in einer deftigen Gnocchi-Hack-Pfanne mit Büffelmozzarella lecker. © Einfach Tasty

8 / 21 Flammkuchen sind ideal, wenn man auf der Suche nach schnellen Rezepten ist, daher sollte man immer eine Packung Flammkuchenteig zu Hause haben. Wie wäre es heute mit einem Flammkuchen mit Tomaten aller Art, grünem Pesto und Mozzarella? © Einfach Tasty

9 / 21 Ein perfektes Rezept, wenn es mal wieder schnell gehen muss, das noch dazu allen schmeckt: Paprika-Sahne-Hähnchen. © Einfach Tasty

10 / 21 Ebenfalls ein leckeres und schnelles Familienessen ist ein gelbes Curry-Geschnetzeltes mit Ananas, das Farbe auf die Teller bringt. © Einfach Tasty

11 / 21 Ein etwas anderes Gericht mit Hähnchen und Curry ist ein überbackener Chinakohl mit Hähnchen. Das spart den zweiten Topf für den Reis, denn es kommt ohne Beilage aus. © Einfach Tasty

12 / 21 Das Rezept für ein mediterranes Ofenhähnchen ist schnell zubereitet und riecht nach Sonne, Strand und Meer. © Einfach Tasty

13 / 21 Hackfleisch darf bei einer Rezeptsammlung für schnelle Mittagessen natürlich nicht zu kurz kommen. Und als kleine Bällchen zusammen mit einer cremigen Zucchini-Sauce schmeckt eine Zucchini-Hackbällchen-Pfanne einfach nur lecker. © Einfach Tasty

14 / 21 Aber es geht auch ohne, denn ein herzhaftes Gulasch schmeckt auch ohne Fleisch, wie dieses Rezept für ein Kartoffelgulasch beweist. © Einfach Tasty

15 / 21 Auch Suppen sind eine einfache und schnelle Möglichkeit für leckere Gerichte. Dieses Rezept für eine asiatische Süßkartoffel-Kokos-Suppe mit Korianderpesto steht in wenigen Minuten auf dem Tisch und ist dazu noch vegan. © Einfach Tasty

16 / 21 Für Fans von Fisch gibt die Rezeptsammlung natürlich auch etwas her. Cremig, lecker und sättigend: Das Rezept für Pasta in Lachs-Sahne-Sauce ist in unter 30 Minuten zubereitet. © Einfach Tasty

17 / 21 Und wer Fischstäbchen bevorzugt, der packt sie zusammen mit Rotkohl und Crème fraîche in einen leckeren Fischstäbchen-Burrito. © Einfach Tasty

18 / 21 Noch einfacher ist die Zubereitung von diesem Sattmacher-Bohnensalat mit Avocado. Denn hier muss man eigentlich nur ein paar Konservendosen öffnen und fertig. © Einfach Tasty

19 / 21 Ein paar mehr Handgriffe erfordert dieser erfrischende Sattmacher-Salat. Aber es lohnt sich, denn das Rezept, für einen griechischen Reissalat mit Minze ist echt gut. © Einfach Tasty

20 / 21 Zum Abschluss noch was Süßes, denn auch Desserts haben das Zeug für ein leckeres und sättigendes Mittagessen. Ein gutes Beispiel sind Omas Apfel-Quark-Küchlein oder... © Einfach Tasty

21 / 21 ...ein süßer Milchreis, wie von Oma, der mit wenigen Zutaten schnell selbst gemacht ist. Dazu noch heiße Kirschen, Apfelkompott oder Pflaumenmus – sooo lecker. © Westend61/IMAGO

Der Magen knurrt, die Uhr tickt und der Kopf ist leer? Diese ganz besonders knifflige Situation, in der die Zeit zum Kochen knapp ist und dazu noch die Kreativität in der Küche fehlt, kennen doch viele, oder? Doch keine Sorge, die Rettung naht! Und zwar in Form von abwechslungsreichen Rezepten, die nicht nur lecker schmecken, sondern auch in unter 30 Minuten zubereitet sind. Einfach Tasty nimmt einem die Entscheidung ab, was man heute zum Mittag- oder Abendessen kochen soll. Großartig, oder?

Von köstlichen Nudelkreationen über aromatische Aufläufe bis hin zu erfrischenden, aber sättigenden Salaten – die Rezeptideen sind unkompliziert, lecker und ideal für solche Momente, in denen die Zeit (und die Ideen) davonrennt. Apropos – keine Zeit zum Backen, aber Kuchengelüste? Zwetschgen-Blätterteig-Teilchen regeln das dann schon.

Von süß bis herzhaft ist alles in der Rezeptsammlung für schnelle Gerichte dabei

Um zum Rezept zu gelangen, einfach auf den Link klicken:

Warum sich also den Kopf über die Frage nach dem nächsten Essen zerbrechen, wenn diese Rezeptsammlung zur Verfügung steht? Ob als Inspiration für das Familienessen in den nächsten Tagen oder als kurzfristige Lösung für akutes Magenknurren – die passende Rezeptidee ist nur einen Klick entfernt.