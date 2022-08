Hoch die Gläser, hoch die Tassen: diese Penne alla Vodka wirst du dir schmecken lassen

Von: Sandra Keck

Diese Pasta ist leicht beschwipst! Das Rezept für die virale Penne alla Vodka gibt‘s hier. © Einfach Tasty

Pasta mit Schuss.

Die Kombination klingt ungewöhnlich, ist aber mega lecker! Bekannt wurde das leckere Pastagericht durch Promis, die sich beim Zubereiten gefilmt und den Clip dann im Netz verbreitet haben. Das Rezept ist aber keine Neuschöpfung, sondern hat schon einige Jahre in diversen Restaurants auf dem Buckel. Ob es nun eine italienische oder amerikanische Erfindung ist, ist seitdem ungeklärt und wird hitzig diskutiert. Für uns ist doch nur eine Frage relevant: wieso, warum Vodka? Das liest du weiter unten.

So geht‘s:

Du brauchst folgende Zutaten:

1 TL Salz

250 g Penne

Vodka-Tomatensauce:

2 EL Speiseöl

25 g Schalotten, gewürfelt

1 Knoblauchzehe, gehackt

1 EL Tomatenmark

1 TL Chiliflocken

50 ml Vodka

400 g passierte Tomaten

0,5 TL Salz

1 Prise Pfeffer

100 ml Schlagsahne

80 g Parmesan, gerieben

Toppings:

Parmesan

Basilikum

So einfach ist die Zubereitung:

Penne in Salzwasser bissfest garen. Abgießen und beiseite stellen. Für die Vodka-Tomatensauce: In einer Pfanne Speiseöl erhitzen. Schalotten und Knoblauch darin glasig schwitzen. Tomatenmark und Chiliflocken dazugeben und kurz mitbraten. Mit Vodka ablöschen und einreduzieren lassen. Passierte Tomaten, Salz, Pfeffer und Schlagsahne unterrühren. Penne und geriebenen Parmesan zugeben und mit der Sauce vermengen. Auf Teller geben und nach Belieben mit Parmesan und Basilikum garnieren. Schmecken lassen!

Pasta geht immer, oder? Das Rezept für die leckere Penne alla Vodka gibt‘s bei Einfach Tasty. © Einfach Tasty

Was hat Vodka in der Pastasauce zu suchen?

Es gibt mindestens drei Gründe, warum sich der Kartoffelschnaps so gut in diesem Rezept macht. Alle sind chemisch begründbar, da ich in Naturwissenschaften aber nie sonderlich gut war, versuche ich mich an einer ganz simplen Erklärung:

Alkohol ist ein guter Emulgator, der Wasser und Fett miteinander verbinden kann. Dadurch wird die Sauce cremiger und homogener.

Alkohol ist ein perfekter Träger für Aromen, d.h. das Gericht schmeckt beim Kauen noch intensiver.

Vodka hat keinen typischen Eigengeschmack, wie beispielsweise Rotwein oder Sherry, und verfälscht den Geschmack der reichhaltigen Tomatensauce somit nicht.

Also, wenn das nicht genug Gründe sind, um diesem Rezept eine Chance zu geben?

Wenn du eine vegane Variante ausprobieren möchtest, dann ist hier ein Rezept für vegane Vodka Pasta.

