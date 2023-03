Dieser Irish Flag Flammkuchen zaubert dir den St. Patricks Day auf deinen Teller

Von: Eva Lipka

Feiere den Saint Patrick‘s Day auf kulinarische Art und Weise mit diesem einfachen und leckeren Flammkuchen-Rezept in den Farben der irischen Flagge. © Einfach Tasty

Grün, grün, grün..

Am Saint Patrick‘s Day ist alles grün. Menschen laufen durch die Gassen, grün gefärbte Flüsse fließen an ihnen vorbei und in der Kneipe trinkt ein Mann ein grünes Bier. Im Café nebenan wischt ein Vater dem Kind die grüne Sahne aus dem Gesicht und auf dem Weg zur Parade wirft eine Frau ihren grünen Schal über ihre Schulter. Und so weit das Auge reicht, kreuzen Kleeblätter deinen Blick. Du guckst durch die Massen an Menschen, die alle tanzen, trinken und feiern und findest es: dein Kleeblatt. Unten aus dem Kleeblatt lugt ein Gesicht hervor, ein grüner Arm hält ein grünes Bier und prostet dir zu. Sláinte!

Mögen deine Gedanken so fröhlich sein wie die Kleeblätter. Möge dein Herz so leicht sein wie ein Lied. Möge jeder Tag dir helle, glückliche Stunden bringen, die das ganze Jahr bei dir bleiben.

In Irland und auch in vielen anderen Ländern auf der Welt wird heute, am 17. März, der Saint Patricks Day gefeiert. Und jede:r St.-Paddy‘s-Day-Fanatiker:in weiß, an diesem Feiertag wird dieses Sprichwort zur Wirklichkeit.

Unser Kollege Simon hat das perfekte Rezept vorbereitet, wenn du heute eine richtig gute Grundlage brauchst: den Irish Flag Flammkuchen. Enjoy!

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

Crème:

100 g Crème fraîche

100 g Ziegenfrischkäse

1 Prise Salz

1 TL Pfeffer

Flammkuchen:

1 Pck. (à 260 g) Flammkuchenteig a. d. Kühlregal

100 g Mozzarella, gerieben

150 g Brokkoli, in Scheiben

150 g Blumenkohl, in Scheiben

150 g gelben Romanesco, in Scheiben

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Crème: In einer Schüssel Crème fraîche und Ziegenfrischkäse mit Salz und Pfeffer würzen. Für den Flammkuchen: Die Crème gleichmäßig auf dem fertigen Flammkuchenteig verteilen. Anschließend den Flammkuchen mit dem Mozzarella bestreuen und jeweils ein Drittel mit Brokkoli, Blumenkohl und gelben Romanesco belegen, so dass die irische Flagge entsteht. Und schon bist du fertig. Happy Saint Patrick‘s Day 🍀

Hol dir den Saint Patricks Day mit diesem Rezept für Irish Flag Flammkuchen auf den Teller. © Einfach Tasty

