Ein aromatischer Couscous-Salat mit Feta und Paprikamark ist schnell gemacht und lecker

Ob als Hauptgericht oder Beilage, dieses Rezept für einen Couscous-Salat mit Feta geht immer.

Wer Couscoussalate sonst nur mit Minze kennt, wird von der rötlichen Variante mit Paprikamark, Pinienkernen und roten Zwiebeln positiv überrascht sein.

Couscous stammt ursprünglich aus Nordafrika, wo er seit Jahrhunderten ein Grundnahrungsmittel ist. Wer nun aber denkt, dass Couscous eine eigene Getreideart, wie Gerste oder Hafer ist, der liegt falsch. Ja, Couscous ist ein Getreide, wird aber vor dem Verkauf oder Verzehr erst noch gemahlen. Traditionell wird Hartweizen in einem mehrstufigen Verfahren zu feinem Grieß verarbeitet. Es gibt auch Varianten aus Gerste und Hirse. Nachdem der Grieß mit Wasser angefeuchtet wurde, formt man ihn zunächst zu Klumpen, die dann zu kleinen Kügelchen zerrieben und schließlich gekocht und getrocknet werden. Et voilà: Fertig ist der Couscous, wie wir ihn kennen.

Das Vorkochen und Trocknen hat den Effekt, dass der Couscous ein Instant-Produkt wird, man ihn also nur noch quellen und nicht mehr lange kochen muss. So ist er ideal geeignet für schnelle Mahlzeiten, wie beispielsweise einem orientalischen Couscoussalat mit Minztee und Granatapfelkernen. Wer bei „Grieß“ jetzt eher Kindheitserinnerungen an etwas Süßes hatte, der freut sich bestimmt über einen süßen Grießauflauf mit Kirschen.

Die Zubereitung des würzigen Salates aus Couscous und Feta geht so:

Diese Zutaten werden für den würzigen Couscous-Salat benötigt:

Couscous-Salat:

400 g Couscous

400 ml Wasser, kochend

3 EL Paprikamark (Würzpaste aus Paprika)

300 g Salatgurke, gewürfelt

125 g Cocktailtomaten, geviertelt

100 g rote Zwiebeln, in Scheiben

250 g Feta, zerbröselt

50 g Pinienkerne, geröstet

30 g Petersilie, gehackt

Dressing:

4 EL Olivenöl

4 EL weißer Balsamico

3 EL Limettensaft

2 TL Honig

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 TL Limettenabrieb

Die Zubereitung ist nicht nur schnell, sondern auch einfach:

Für den Salat: Couscous mit 400 ml kochendem Wasser übergießen. Abgedeckt für 10 Minuten quellen und anschließend abkühlen lassen. Für das Dressing: Alle Zutaten miteinander verrühren. In einer Salatschüssel Couscous mit Paprikamark gut vermengen. Salatgurke, Tomaten, Zwiebeln, Feta, Pinienkerne und Petersilie zugeben. Alles mit dem Dressing gut vermengen. Genießen!

Die Zubereitung von Couscous ist kinderleicht. Einfach kochendes Wasser oder noch besser Brühe über die kleinen Kügelchen gießen, abdecken und einige Minuten ziehen lassen. Schon ist er fertig zum Verzehr. Übrigens: Pfefferminztee funktioniert auch und bringt Geschmack ins Korn.