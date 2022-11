Probiere doch mal zur Feier des Weltvegantages dieses cremige Rosenkohl-Curry mit Reis

Von: Sandra Keck

Dieses vegane Rosenkohl-Curry ist bis zum Rand voll mit Gemüse. Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Heute ist Weltvegantag und wir feiern mit

Am 01. November ist nicht nur Allerheiligen und in vielen Teilen Deutschlands gesetzlicher Feiertag (außer in Hessen und in Berlin, wo das Einfach Tasty-Team lebt und arbeitet 😏), sondern auch Weltvegantag. Dieser Tag wird seit 1994 gefeiert und soll das Bewusstsein für einen veganen Lebensstil und dessen Vorteile schaffen. In Gedanken sind heute alle Veganer:innen miteinander vereint und natürlich auch alle, die heute ein veganes Gericht genießen. Unser veganes Rosenkohl-Curry ist unser Beitrag für diesen kulinarischen Feiertag.

So geht‘s:

Du brauchst diese Zutaten:

2 EL Speiseöl

70 g Zwiebeln, gewürfelt

1 Knoblauchzehe, gehackt

45 g rote Currypaste

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

150 g Möhren, in Streifen

170 g rote Paprikaschote, in Streifen

600 ml Kokosmilch

400 g Rosenkohl (frisch oder TK)

150 g Babyspinat

Basmatireis, als Beilage

So einfach ist die Zubereitung:

Rosenkohl putzen, waschen und den Strunk kreuzweise einschneiden. Die äußeren Blätter, falls nötig, entfernen. Wasser zum Kochen bringen und Salz hinzugeben. Rosenkohl in das kochende Wasser geben. Kochen bis er gar, aber noch gut bissfest ist (etwa 8–10 Minuten). Anschließend abschütten und mit kaltem Wasser abschrecken.

Tipp: du kannst diesen Schritt überspringen, wenn du aufgetauten TK-Rosenkohl, anstatt frischem verwendest. In einem Topf oder einer tiefen Pfanne Speiseöl erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin glasig dünsten. Rote Currypaste zugeben und kurz mitbraten. Salzen und Pfeffern. Möhren und Paprika zugeben und kurz anbraten. Mit Kokosmilch ablöschen und aufkochen lassen. Köcheln lassen, bis das Gemüse die gewünschte Bissfestigkeit erreicht. Gegarten oder aufgetauten Rosenkohl zugeben und in der Sauce erwärmen. Blattspinat kurz vor dem Servieren unterheben. Dazu passt Basmatireis. Genießen!

Löffel für Löffel ein Genuss! Das Rezept für unser veganes Rosenkohl-Curry gibt es hier. © Einfach Tasty

Du bist auf den Geschmack gekommen? Dann teste doch weitere vegane Einfach Tasty Rezepte, wie dieses cremige vegane Tomatenrisotto, das du gar nicht vermasseln kannst oder dieses einfache und vegane Tikka Masala, das du lieben wirst, versprochen.

