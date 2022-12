Über diese crazy Socken unterm Weihnachtsbaum freuen sich alle Foodies

Von: Sandra Keck

Über diese Weihnachtsgeschenke freut sich Jede:r. © Einfach Tasty

Diese 12 Geschenkideen hauen dich aus den Socken - wortwörtlich!

Socken zu Weihnachten waren früher doch das schlimmste Geschenk, was man zu Weihnachten (oder auch zum Geburtstag) geschenkt bekommen konnte, oder? Bei meinen Geschwistern und mir war die Freude über harte Päckchen immer viel größer als über weiche. Da „weich“ = Kleidung und eben kein Spielzeug (= harte Kartonage). Kommt es dir auch bekannt vor? 😅

Nun ja, jetzt sind wir alle ein paar Jahre älter und die Socken-Mode hat sich inzwischen deutlich geändert. Anstatt Stricksocken, gibt es jetzt bunte Söckchen für jeden Anlass. Also wenn du noch ein passendes Geschenk unter 20 Euro für die Foodies in deinem Umfeld suchst, wirst du hier bestimmt fündig.

1. Zum Reinbeißen: Hamburger-Socken

Einmal im großen Menü mit Ketchup, bitte. (Symbol) © Amazon.de / Rainbow Socks

Gerne auch im Menü mit Cola und Pommes 🍟

Hamburger-Socken jetzt kaufen!

2. Von diesem Salat schrumpft kein Bizeps: Salat-Box Socken

Die Liebe zum Detail und die Holzgabel überzeugen mich vollends. (Symbol). © Amazon.de / Rainbow Socks

Keine Kohlenhydrate, kein Fett – das perfekte Geschenk für alle, die meinen, auf ihre Linie achten zu müssen.

Salat-Box-Socken jetzt kaufen!

3. Sauer macht lustig: Gurken-Socken im Glas

Dieses Geschenk stößt garantiert nicht sauer auf. (Symbol) © Amazon.de / Rainbow Socks

Egal wie sauer du bist, Dinos sind Saurier 🦕.

Gurken-Socken jetzt kaufen!

4. Cheers: Aperitif-Socken in der Flasche

Davon nehm ich gern noch ein Fläschchen... (Symbol) © Amazon.de / soxo

Na dann, prost 🥂!

Aperitif-Socken jetzt kaufen!

5. Aber bitte mit Sahne: Cupcake-Socken

Aber bitte mit Sahne... (Symbol) © Amazon.de / Aotlet

Süß, bunt und KUSCHELIG 🧁

Cupcake-Socken jetzt kaufen!

6. Perfekt für eine Tea Time: Socken in der Teedose

Perfekt für deine Tea-Time! (Symbol) © Amazon.de / Lucadeau

Und dazu noch ein Gurken-Sandwich, my dear?

Tee-Socken jetzt kaufen!

7. Für deine Wasa Bae: Sushi-Socken

Die haben sogar an die Sojasauce gedacht! (Symbol) © Amazon.de / AGRIMONY

Darüber freuen sich alle Sushi-Fans garantiert 🍣.

Sushi-Socken jetzt kaufen!

8. In pizza we crust: Pizza-Socken

Die schmecken weder kalt noch warm. (Symbol) © Amazon.de / Rainbow-Socks

Hat da jemand Pizza bestellt 🍕?

Pizza-Socken jetzt kaufen!

9. Tomatensuppe

Dose auf und fertig. (Symbol) © Amazon.de / soxo

Tomaten-Socken jetzt kaufen!

10. Donut worry, be happy: Donut-Socken

Kommen im praktischen 4er-Pack. (Symbol) © Amazon.de / AGRIMONY

Das perfekte Geschenk für alle Donut-Liebhaber 🍩.

Donut-Socken jetzt kaufen!

11. Nur eins ist besser, als eine starke Tasse Kaffee: Kaffee-Socken

Für alle, die ohne schwarzen Kaffee morgens nicht ansprechbar sind. (Symbol) © Amazon.de / Rainbow Socks

Wie fühlst du dich, wenn du morgens keinen Kaffee mehr hast? – Depresso, what else?

Kaffee-Socken jetzt kaufen!

12. Der perfekte Snack zum Mitnehmen: Sandwich-Socken

Für alle Sandwich-Lover. (Symbol) © Amazon.de / AGRIMONY

Käse-Schinken oder doch lieber vegetarisch?

Sandwich-Socken jetzt kaufen!

So, die Füße sind jetzt warm, aber der Bauch nicht? Diese cremige Rotkohl-Apfel-Suppe wärmt von Innen und schmecken tut sie auch noch:

