Glaub mir, diese „Green Bean Casserole“ darf auf keiner Thanksgiving-Tafel fehlen

Von: Sandra Keck

Das Rezept für eine „Green Bean Casserole“ schmeckt nicht nur an Thanksgiving. © Einfach Tasty

Wir feiern Thanksgiving - feierst du mit?

Eines der wichtigsten Feste in den USA ist „Thanksgiving“. Dieser Feiertag wird jedes Jahr am vierten Donnerstag im November im Familien- und Freundeskreis gefeiert und ähnelt dem bei uns bekannten Erntedankfest. Dieses findet aber deutlich früher, nämlich meist am ersten Sonntag im Oktober, statt. Im Gegensatz zu den USA ist das deutsche Erntedankfest ein kirchlicher Feiertag. Nach der Ernte im Herbst danken die Menschen Gott für Früchte, Getreide und Obst, meist begleitet von einem Gottesdienst.

Reichlich zu essen gibt es auch am amerikanischen Thanksgiving. Traditionell kommt dort ein großer Truthahn und reichlich Beilagen auf den Tisch. In den nächsten Tagen stellen wir dir das ein oder andere klassisch amerikanische Rezept vor, damit du dein eigenes Thanksgiving-Dinner geben kannst. Los geht es mit einer leckeren Beilage aus Grünen Bohnen und Pilzen.

So geht‘s:

Du brauchst diese Zutaten:

Auflauf:

800 g grüne Bohnen (frisch oder gefroren)

3 EL Speiseöl

300 g Champignons

Sauce:

1 EL Butter

100 g Zwiebeln, gewürfelt

2 EL Mehl

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

150 ml Sahne

150 ml Geflügelfond

Toppings:

30 g Panko-Paniermehl

100 g Röstzwiebeln

Die Zubereitung ist einfach:

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Für den Auflauf: frische Bohnen putzen, waschen und die Enden abschneiden. In einem Topf Salzwasser zum Kochen bringen und grüne Bohnen (frisch oder tiefgefroren) darin blanchieren. Herausnehmen und in Eiswasser abschrecken. Champignons putzen und in Scheiben schneiden.



In einer Pfanne Speiseöl erhitzen und Champignons darin anbraten. Herausnehmen. Für die Sauce: in derselben Pfanne Butter schmelzen und Zwiebeln darin andünsten. Mit Mehl bestäuben und kurz mitbraten. Sahne und Gemüsefond nach und nach zugießen, dabei gut rühren, damit sich keine Klümpchen bilden. Sauce mit Salz und Pfeffer würzen. Grüne Bohnen und Champignons in eine gefettete Auflaufform geben. Sauce darüber verteilen. Mit Panko-Paniermehl bestreuen. 30 Minuten backen. Herausnehmen und mit Röstzwiebeln bestreut servieren. Schmecken lassen!

Nein, an Thanksgiving gibt es nicht nur Fleisch. Unser Rezept für die klassische Beilage „Green Bean Casserole“ sorgt für den Gemüseanteil. © Einfach Tasty

Was wird an Thanksgiving gefeiert?

Thanksgiving soll an ein Fest erinnern, welches vor mehr als 400 Jahren, an einem Herbsttag im Jahre 1621, stattgefunden hat. Ein Jahr zuvor kamen die ersten Siedler:innen aus England in Amerika an, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Das war aber gar nicht so einfach und sie überlebten den ersten harten Winter nur durch die Unterstützung der Ureinwohner:innen des Landes. Diese gaben ihnen nicht nur Unterschlupf und Nahrung, sondern brachten ihnen auch bei, wie man Mais und andere Feldfrüchte am besten, auf dem ungewohnten Boden und Klima, anbaute. Die erste erfolgreiche Ernte feierten dann alle ausgelassen zusammen. So entstand der Brauch von Thanksgiving.

