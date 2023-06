Albóndigas mit Chorizo sind die spanische Version von Köttbullar und dazu noch delicioso

Von: Eva Lipka

Albóndigas gehören zu den Klassikern unter den Tapas-Rezepten. © Einfach Tasty

Albóndigas, spanische Fleischbällchen, sind ein Muss fürs Tapas-Buffet. Mit Chorizo verfeinert, vereinen sich die Aromen Spaniens in einer würzigen Tomatensauce.

Albóndigas sind Fleischklößchen, die man in Spanien als Tapa serviert. Ob mit Tomatensauce oder in klarer Brühe serviert, mit Brot als Snack oder als Hauptgericht – Albóndigas sind einfach ein Genuss für sich.



Die Bällchen bestehen hauptsächlich aus Hackfleisch, Paniermehl, Ei, Knoblauch, verschiedenen Gewürzen und Kräutern. Bei Einfach Tasty bekommt der spanische Klassiker ein Chorizo-Upgrade. Das pikante, geräucherte und leicht scharfe Aroma der Chorizo verleiht den traditionellen spanischen Fleischbällchen den Extra-Kick. Chorizo haucht vielen Rezepten, wie dem spanischen Flammkuchen, eine besondere Geschmacksnote ein. Die würzige Paprikawurst ist einfach unwiderstehlich.

Die spanische Küche ist vielfältig und von unterschiedlichen Kulturen geprägt. Die Mauren, muslimische Einwohner aus Nordafrika, eroberten im 8. Jahrhundert die iberische Halbinsel und brachten ihre Kultur, ihre Sprache und natürlich ihr Essen mit. Der Name Albóndigas kommt aus dem Arabischen „al-bunduq“, was so viel wie „die kleine Kugel“ heißt.

In der spanischen Küche gibt es neben diesem leckeren Fleischgericht, auch viele vegetarische Gerichte, wie beispielsweise Gazpacho, eine kalte Gemüsesuppe. Als Nachtisch serviert man anschließend Flan mit Kaffee.

So bereitest du die perfekten Albóndigas zu:

Diese Zutaten brauchst du für Albóndigas:

Albóndigas:

500 g Hackfleisch, gemischt

200 g Chorizo, fein gehackt

60 g Panko-Paniermehl

1 Ei

10 g Petersilie, gehackt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

1 TL Paprikapulver

150 g Mehl

3 EL Speiseöl

Tomatensauce:

80 g Zwiebeln, gewürfelt

0,5 TL Pfeffer

0,5 TL Salz

400 g gehackte Tomaten (a. d. Dose)

150 ml Rotwein

200 ml Hühnerbrühe

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Albóndigas: Hackfleisch, Chorizo, Panko, Ei, Petersilie, Knoblauch, Salz, Pfeffer und Paprikapulver in einer Schüssel ordentlich verkneten und daraus kleine Bällchen formen. Die fertigen Fleischbällchen mit Mehl panieren und in einer Pfanne mit Speiseöl etwa 3 bis 4 Minuten von jeder Seite anbraten. Die Hackbällchen aus der Pfanne entnehmen und warm stellen. Für die Tomatensauce: Die Zwiebeln in der gleichen Pfanne andünsten und mit Salz und Pfeffer würzen. Sobald die Zwiebeln glasig sind, die Dosentomaten hinzufügen und alles mit Rotwein und Hühnerbrühe ablöschen. Die Albóndigas für 20 Minuten in der Tomatensauce köcheln lassen. Servieren und nach Geschmack mit Petersilie garnieren. Guten Appetit!

Die saftigen Albóndigas mit Chorizo in einer würzigen Tomatensauce sind einfach unwiderstehlich. Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

In Spanien sagt man „Barriga llena, corazón contento.“ - „Ein voller Bauch macht ein glückliches Herz.“ Albóndigas machen satt und glücklich.