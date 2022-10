Italienische Kartoffelsuppe: Mit nur fünf Zutaten gelingt die leckere Vorspeise wie in Bella Italia

Von: Janine Napirca

An kalten Tagen kann man sich wunderbar mit einer heißen Suppe aufwärmen. Wie wäre es beispielsweise mit einer italienischen Kartoffelsuppe?

La Dolce Vita: die Italiener wissen einfach, wie man lebt – und wie man isst. Kaum eine Küche ist weltweit wohl so bekannt und beliebt wie die italienische. Auch Veganerinnen und Veganer kommen kulinarisch gesehen in Italien ganz gut zurecht. Wenn auch das Wetter in Deutschland nicht so warm und sonnig wie im Süden ist, so können Sie sich doch ein wenig italienisches Flair nach Hause holen. Zum Beispiel mit einem leckeren Rezept für italienische Kartoffelsuppe – garantiert vegan, gesund und einfach zu kochen. Welche fünf Fehler Sie jedoch beim Italienisch Kochen auf jeden Fall vermeiden sollten, erfahren Sie hier.

Das Besondere an der italienischen Kartoffelsuppe sind die getrockneten Tomaten, die der Vorspeise das gewisse Etwas verleihen. (Symbolbild) © Sandra Roesch/Imago

Einfach kochen: Für die italienische Variante der Kartoffelsuppe benötigen Sie nur fünf Zutaten

Um eine italienische Kartoffelsuppe als leckere Vorspeise zu kredenzen, bedarf es im Grunde lediglich fünf Zutaten. Die Mengenangaben beziehen sich auf eine italienische Kartoffelsuppe für zwei Personen. Wenn Sie nur für sich selbst oder für weitere Familienmitglieder oder Gäste kochen, addieren oder subtrahieren Sie die jeweiligen Zutaten um den entsprechenden Faktor.

2 Zehen Knoblauch

500 ml Gemüsebrühe

250 g Kartoffeln

25 g getrocknete Tomaten

25 g schwarze Oliven

Damit Sie das perfekte Ambiente mit der leckeren italienischen Kartoffelsuppe zu sich nach Hause holen, sollte Ihnen außerdem Olivenöl, Rosmarin, Pfeffer und Salz zur Verfügung stehen.

Die Zubereitung der italienischen Kartoffelsuppe ist ganz einfach und dauert nur 30 Minuten

Zuerst schälen Sie die Knoblauchzehen, um sie anschließend zu zerkleinern und mit etwas Olivenöl anzubraten. Erhitzen Sie das Pulver oder den Würfel mit Leitungswasser zu einer Gemüsebrühe und geben Sie das Gemisch hinzu. Schälen Sie die Kartoffeln und würfeln Sie sie. Die Kartoffeln kommen danach ebenfalls in den Kochtopf und werden ungefähr 20 Minuten lang gekocht, bis sie gar sind. Pürieren Sie danach die Suppe, zum Beispiel mit einem Pürierstab oder einem Mixer. Hat die italienische Kartoffelsuppe noch nicht die gewünschte Konsistenz erreicht, können Sie etwas heißes Wasser hinzufügen. Damit die italienische Suppe auch so richtig schön nach Bella Italia schmeckt, würzen Sie sie mit Pfeffer, Salz und Rosmarin. Das i-Tüpfelchen bekommt die leckere italienische Kartoffelsuppe durch die getrockneten Tomaten und die schwarzen Oliven, mit denen Sie die Suppe servieren, nachdem Sie sie kleingeschnitten haben.

Steht Ihnen doch mehr der Sinn nach einer deftigeren Variante der Kartoffelsuppe, dann probieren Sie doch einmal die Kartoffelsuppe wie von Oma für ungemütliche Herbsttage. Oder soll es etwas cremiger sein? Auch die schnelle Kartoffelsuppe aus Irland ist sehr schmackhaft und schnell gemacht.