Für „Student-Style“ gebratenen Reis braucht man keine Hochschulreife

Von: Eva Lipka

Teilen

Reis, Reis, Baby! Das Rezept für Student-Style gebratene Reis bringt den Geschmack auf‘s nächste Level. © Einfach Tasty

Dieser gebratene Reis ist der Superheld unter den Studentenrezepten - schnell, einfach und voller Geschmack. Das ist Resteverwertung im „Student-Style“.

Willkommen in der kulinarischen Welt der Studenten. Die letzten drei Tage gab es nur Brot und Pasta mit Tomatensauce? Hier kommt ein Gericht, das super einfach, schnell und mit Zutaten zubereitet werden kann, die garantiert noch in den Tiefen des Kühlschranks zu finden sind. Der „Student-Style“ gebratene Reis ist eine Fusion aus Geschmack, Einfachheit und purem Genuss.



Fertiggerichte, wie eintönige Tiefkühlpizzen und langweilige Instant-Nudeln, waren gestern. Mit ein bisschen Magie (und etwas Speiseöl) wird die Pfanne zur Bratwunderzone.



Das Gericht ist nicht nur unglaublich lecker, sondern auch anpassungsfähig. Von geheimen bis hin zu unerwarteten Zutaten; der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Wohngemeinschaft schreit nach mehr Reis? Dann bieten sich das Rezept für fruchtiges One Pot Chicken Curry und gebratener Reis mit Meeresfrüchten an. Wenn es dann noch einen leckeren Nachtisch geben soll, lohnt sich ein Blick auf die Drei-Zutaten-Desserts.

So einfach ist der gebratene Reis „Student-Style“ zubereitet:

Diese Zutaten braucht man für den „Student-Style“ gebratenen Reis:

40 ml Speiseöl

3 Eier

100 g Zwiebeln, gewürfelt

200 g Bockwurst, in Scheiben

100 g Karotten, gewürfelt

500 g Reis vom Vortag

0,5 TL Pfeffer

1 TL Salz

50 g Kräuterbutter

150 g Erbsen

15 g Schnittlauch, fein gehackt

So einfach ist die Zubereitung:

In einer Pfanne (oder einem Wok) die Hälfte des Speiseöls erhitzen, Eier hineinschlagen, verrühren und stocken lassen. Herausnehmen und zur Seite stellen. Das restliche Öl in der Pfanne erhitzen und die Zwiebeln, Bockwurst und Karotten darin ein paar Minuten andünsten. Den Reis, Pfeffer, Salz, Kräuterbutter und Erbsen hinzufügen und alles gut vermischen. Zum Schluss die Eier dem gebratenen Reis hinzufügen und vermengen. Mit Schnittlauch garnieren und servieren. Gönnung!

Du bist Foodie und immer auf der Suche nach leckeren Rezeptideen? Dann melde dich jetzt für unseren Einfach Tasty Newsletter an und bekomme regelmäßig unsere neusten Kreationen direkt in dein E-Mail-Postfach geschickt.

Mit diesem Rezept wird der gebratene Reis zum Helden deiner Studentenküche. © Einfach Tasty

Die Reste sind verwertet und alle Mitbewohner:innen satt. Besser kann es doch eigentlich gar nicht laufen, oder?