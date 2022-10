Von „ranzig“ bis „schmeckt nach alter Nuss“: Stiftung Warentest testet Olivenöle

Von: Maria Wendel

Die Stiftung Warentest hat Natives Olivenöl extra getestet. Vier Öle fallen als „mangelhaft“ durch. Testsieger ist ein Öl aus Italien.

Unter die Lupe genommen hat Stiftung Warentest diesmal 19 Olivenöle, darunter bekannte Marken wie Bertolli und Bio-Öle, aber auch günstige Discounter-Produkte, etwa von Aldi und Lidl. Die Preisspanne reicht bei den Ölen im Test von 5,75 Euro bis 36 Euro pro Liter. Interessant für Verbraucher ist also die Frage, ob man für gutes Olivenöl tief in die Tasche greifen muss oder ob auch ein günstigeres Öl aus dem Supermarkt gute Qualität haben kann. Immerhin: 13 der 19 untersuchten Öle schnitten insgesamt gut ab. Vier Produkte erhielten jedoch nur das Urteil „mangelhaft“, da sie ranzig waren und einen hohen Gehalt an Mineralölbestandteilen aufwiesen – welche Marken durchgefallen sind und wer zum Testsieger gekürt wurde, erfahren Sie weiter unten. Lesen Sie außerdem, ob man Olivenöl wirklich nicht zum Braten benutzen sollte.

Die Qual der Wahl: Beim Einkaufen findet man viele unterschiedliche Olivenöl-Marken. Welche hat beim Stiftung-Warentest-Vergleich 2022 am besten abgeschnitten? © agefotostock/Imago

Olivenöl-Test 2022 von Stiftung Warentest: Vier Öle fallen mit Urteil „mangelhaft“ durch

Zwölf der im Test untersuchten Öle tragen ein Bio-Siegel, das bedeutet, dass damit eine nachhaltige Landwirtschaft unterstützt wird und chemisch-synthetische Pestizide verboten sind. Laut Stiftung Warentest sind sie deshalb aber nicht automatisch empfehlenswert. Bei vier getesteten Bio-Olivenölen wurden sensorische Fehler gefunden, was laut EU-Olivenöl-Verordnung eigentlich bedeutet, dass sie nicht mehr als „nativ extra“ verkauft werden dürfen. Diese vier Öle schmeckten laut Test ranzig und erhielten nur die Note „mangelhaft“:

Bio-Zentrale Natives Olivenöl extra – mangelhaft (5,0)

– mangelhaft (5,0) Denns Biomarkt Dennree Olivenöl nativ extra – mangelhaft (5,0)

Corovita Premium Bio-Olivenöl natives Olivenöl extra – mangelhaft (5,1)

Müller Bio Primo Spanisches Olivenöl nativ extra – mangelhaft (5,5)

Bei den Produkten von Corovita und Müller entdeckte das von Stiftung Warentest beauftragte Labor außerdem eine hohe Belastung mit Mineral­ölbestand­teilen (MOAH und MOSH). Dies ist ein häufig vorkommendes Problem bei Lebensmitteln, wie Tests von Stiftung Warentest und Öko-Test regelmäßig zeigen, etwa auch bei Spaghetti und Nuss-Nougat-Cremes. Experten vermuten, dass Schmieröle an unterschiedlichen Punkten des Ernte-, Verarbeitungs- und Transportprozesses mit den Produkten in Kontakt kommen und so die Mineralölspuren in verarbeiteten und unverarbeiteten Lebensmitteln zustande kommen.

Olivenöl bei Stiftung Warentest: Testsieger kommt aus Süditalien

Der Olivenöl-Testsieger ist die Marke Crudo mit „Sei Cinque Zero Olio extra vergine d‘oliva“: laut Stiftung Warentest ist es „das beste und einzige sensorisch sehr gute Olivenöl“. Allerdings hat das Produkt aus Bari einen stolzen Preis: 36 Euro pro Liter. Sie erhalten es über Feinkost-Portale im Internet.

Aber auch beim Discounter bekommen Sie gutes Öl für weniger Geld: „Primadonna“ von Lidl sowie „Cantinelle“ von Aldi kosten nur 5,75 Euro pro Liter.

Stiftung Warentest empfiehlt außerdem Bio-Öle wie Bertolli Bio (10,90 Euro) oder Edeka Bio (11 Euro), mit denen man den Öko-Olivenanbau fördert.

Olivenöl Preis pro Liter Qualitätsurteil Crudo Sei Cinque Zero Olio extra vergine d'oliva 36,00 € gut (1,9) Bertolli Bio Originale Natives Olivenöl extra 10,90 € gut (2,1) Edeka Bio Natives Olivenöl extra aus Griechenland 11,00 € gut (2,1) Aldi Gut Bio Natives Olivenöl extra 6,65 € gut (2,2) Bertolli Originale Natives Olivenöl extra 10,00 € gut (2,2) Filippo Berio Classico Natives Olivenöl extra 9,50 € gut (2,2) Lidl Primadonna Bio Natives Olivenöl extra 6,65 € gut (2,2) Lidl Primadonna Natives Olivenöl extra 5,75 € gut (2,2) Aldi Cantinelle Natives Olivenöl extra 5,75 € gut (2,3)

„Lidl Primadonna“ und „Bertolli Originale“ gehörten übrigens schon 2021 zu den Testsiegern im Olivenöl-Test von Stiftung Warentest. Man kann also zusammenfassen: Für gutes Olivenöl muss man nicht das teuerste Markenprodukt kaufen, sondern man wird auch im Discounter fündig.

