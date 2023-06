Stiftung Warentest macht den Kinder-Müsli-Check: Die meisten Cerealien sind überzuckert

Von: Ines Alms

Teilen

Die Stiftung Warentest hat Kinder-Cerealien von Cornflakes bis Müsli genau unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist ernüchternd: Ein Großteil der Produkte enthält zu viel Zucker.

Die Reihe der Frühstücksprodukte für Kinder im Supermarkt ist lang. Und unter den unzähligen Cerealien die besten zu finden, die im Idealfall noch einen Gesundheitswert haben, ist nicht gerade einfach. Neben den persönlichen Vorlieben des Kindes können sich Eltern hier schonmal leicht von positiven Auslobungen wie „Mit 50 Prozent Voll­korn“ oder „ballast­stoff­reich“ leiten lassen. Doch das führt oft in die Irre: In einer Untersuchung der Stiftung Warentest (6/2023) zeigt sich, dass die Cerealien auf den ersten Blick vielversprechend wirken – aber 86 der 110 getesteten Produkte enthalten zu viel Zucker.

Marken-Riesen und auch viele Bio-Produkte schneiden schlecht ab

Knuspert schön, ist aber meist eine Zuckerfalle: Frühstücks-Cerealien und Müsli enthalten oft viele versteckte Süßmacher. © imagebroker/Imago

Ohne Frage sind viel Zucker und Fett für Kinder und Jugendliche alles andere als gesunde Zutaten in Lebensmitteln – und doch enthalten Fertigprodukte für diese Zielgruppe oft ein Übermaß an diesen Stoffen. Um das Übergewicht unter Kindern einzudämmen, hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) daher Richtwerte festgelegt, an denen sich auch Eltern orientieren können: So liegen die Empfehlungen für Kinder-Müsli bzw. -Cerealien bei maximal 12,5 Gramm Zucker und 17 Gramm Fett pro 100 Gramm.

In ihrer Untersuchung hat sich die Stiftung Warentest an diesen Werten orientiert und festgestellt, dass die Anforderungen für Fett zwar weitgehend im grünen Bereich liegen, die Zuckerwerte würden bei den meisten Produkten aber zu wünschen übriglassen – ob Bio oder nicht, spielte dabei keine große Rolle. Vor allem die Knusper-Cerealien der Marken-Riesen Nestlé und Kellogg’s bekleckern sich nicht mit Ruhm. Zwei Dutzend der getesteten Produkte sind hingegen gut vertretbar.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de

86 von 110 Kinder-Cerealien enthalten zu viel Zucker

Getestet wurden 110 Cerealien, darunter Kleinkindmüslis, Knuspermüslis oder Cerealien mit Schokolade, Zucker oder Honig. Während 86 davon die Richtwerte der WHO-Zuckerwerte überschritten, enthielten nur vier Produkte zu viel Fett. 24 Müslis und Kleinkind­produkte empfiehlt die Stiftung Warentest, darunter folgende:

„Kinder Knusper Müsli ohne Rosinen“ (dmBio)

„Crownfield Bio Organic Kinder Knusper Müsli Apfel & Erdbeer“ (Lidl)

„Crownfield Bio Organic Kinder Knusper Müsli Schoko & Nüsse“ (Lidl)

„Babydream Bio Baby-Müsli mit Getreide & Früchten“ (Rossmann)

„Babydream Bio Kinder Früchte-Müsli mit Mango & Himbeere“ (Rossmann)

Kandis-, Roh- oder Gelierzucker: Sieben Zuckerarten und -sorten, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Weiterhin rät die Stiftung Warentest im Dschungel der Frühstücksprodukte dazu, bei Cerealien mit Zucker und/oder Honig vorsichtig zu sein, da sie die größten Zuckerfallen sind. Stattdessen sollte man eher zu Müslis oder Kleinkind-Cerealien greifen, deren Zucker meist von zugesetzten Früchten kommt und die auch älteren Kindern schmecken. Noch besser ist es natürlich, das Müsli mit frischem Obst gleich selbst zu machen, zum Beispiel ein Bircher Müsli mit Apfel und Nüssen.