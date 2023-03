Wenn Sie Spiegeleier in Sahne braten, werden sie besonders zart und lecker

Spiegeleier sind ein schnell gemachtes, einfaches Essen, das Sie mit einem simplen Trick noch leckerer machen können. Verwenden Sie in Zukunft Sahne statt Öl.

Spiegeleier passen zu jeder Tageszeit.

Wenn sie richtig gebraten sind, sind die kross mit weichem Eigelb.

Mit diesem Trick werden Spiegeleier besonders lecker.

Ein Spiegelei zu braten, ist eigentlich kein Hexenwerk, hält aber ein paar Fallstricke auf dem Weg zum perfekten Frühstücksgenuss bereit.

Spiegeleier richtig braten – mit Sahne

Spiegeleier sollten Sie in Zukunft nicht mehr in Öl oder Butter braten. © Milan Radulovic/Imago

Es beginnt beim richtigen Aufschlagen des Eies, damit das Eigelb ganz bleibt und keine Eierschale zurückbleibt. Dann darf das Fett in der Pfanne nicht zu heiß sein, so dass das Ei nicht verbrennt, bevor es gar wird. Und zu guter Letzt die Frage, ob man das Spiegelei umdrehen muss, oder nicht. Wenn Sie diese Hürden genommen haben, können Sie Ihre Spiegelei-Kunst aber noch um einen Trick verbessern.

Der Foodblog ideasinfood.com empfiehlt, die Eier nicht in Öl oder Butter zu braten, sondern in Sahne zu karamellisieren. Am besten soll sich Konditorsahne für diesen Küchentipp eignen. Diese ist besonders reich an Fett, sie enthält nämlich mindestens 33 Prozent. Während die Eier in der Sahne stocken, trennen sich die Buttermilch und das Butterfett durch die Hitze. So soll die Buttermilch die Eier dämpfen und das Butterfett brät und karamellisiert sie gleichzeitig. Das Ergebnis: Besonders zarte Spiegeleier voller Geschmack.

Und so braten Sie Spiegeleier in Sahne

Erwärmen Sie einen Schluck Sahne in einer beschichteten Pfanne. Salzen Sie die Sahne, aber nicht zu viel. Schlagen Sie die Eier auf und lassen Sie sie in die Sahne gleiten. Lassen Sie die Eier auf mittlerer Hitze nach Ihrem Geschmack stocken. Sie können noch etwas Sahne nachschütten, wenn die Eier noch nicht fertig sind und die Sahne verdampft ist. Befindet sich zu viel in der Pfanne, müssen Sie sie abschütten, damit die Eier nicht kochen, statt braten.

Würzen Sie die Sahne-Spiegeleier mit etwas Salz und Pfeffer und servieren Sie sie mit einer Scheibe Brot ohne Butter. Machen Sie den Geschmackstest, es lohnt sich.