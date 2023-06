Die spanische Gemüsesuppe Gazpacho ist heiß geliebt und wird kalt serviert

Von: Eva Lipka

Mit diesem Gazpacho-Rezept holt man sich den spanischen Sommer direkt auf den Teller. © Einfach Tasty

Der spanische Suppenklassiker Gazpacho ist eine erfrischende, kalte Gemüsesuppe, die hauptsächlich aus Tomaten, Paprika, Schalotten und Knoblauch besteht.

Gazpacho, eine kalte Suppe, hat ihren Ursprung in der südspanischen Region Andalusien. In der extremen Hitze des andalusischen Sommers, wo die Temperaturen häufig über 40 Grad Celsius steigen, ist eine erfrischende Suppe wie Gazpacho eine wahre Wohltat. Die Zubereitung von Gazpacho ist denkbar einfach. Alle Zutaten werden roh in einen Mixer gegeben und zu einer homogenen, leicht sämigen Flüssigkeit verarbeitet. In Spanien wird Gazpacho oft als Vorspeise oder als leichte Mahlzeit zu Mittag oder am Abend gereicht. Manchmal wird Gazpacho sogar in einem Glas serviert und wie ein Getränk getrunken.

Nach dem Genuss des erfrischenden Gazpacho laden weitere spanische Köstlichkeiten zur Entdeckungsreise durch die iberische Küche ein. Der knusprige spanische Flammkuchen, die würzigen Patatas Bravas, der cremige Flan mit Kaffee und die herzhaften Croquetas de Jamón y Pollo bieten eine spannende Geschmacksvielfalt.

So schnell ist der Gazpacho zubereitet:

Diese Zutaten braucht man für den Gazpacho:

350 g Tomaten, geviertelt

250 g Gurken, gestückelt

150 g Paprikaschoten, geviertelt und entkernt

40 g Schalotten

2 Knoblauchzehen

400 ml Gemüsebrühe, kalt

50 ml Olivenöl

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

0,5 TL Paprikapulver

So einfach ist die Zubereitung:

Tomaten, Gurken, Paprika, Schalotten, Knoblauch, Gemüsebrühe, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Paprikapulver in einem Standmixer pürieren, bis eine homogene Masse entsteht. Gazpacho in Schüsseln füllen und nach Geschmack mit gewürfelten Gurken, Tomaten, Schnittlauch und Olivenöl garnieren. Guten Appetit!

Buntes Vergnügen aus Andalusien: Das Gazpacho-Rezept ist ein Fest für Augen und Gaumen. © Einfach Tasty

So einfach, schnell und lecker: Um einen Gazpacho zuzubereiten, muss man kaum Gemüse schnippeln und braucht keine besonderen Kochkünste. Trotzdem ist der spanische Klassiker erfrischend, lecker und ein wahrer Hingucker.