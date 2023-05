Schüttelgurken: So leicht bereiten Sie den leckeren Gurkensalat zu

Von: Sophia Adams

Teilen

Sie wollen in wenigen Minuten eine Beilage zum Abend- oder Mittagessen vorbereiten? Dann sind Sie mit diesem Rezept für Schüttelgurken an der richtigen Adresse.

Salat ist die klassische Beilage zu einer Vielzahl von Gerichten. Das dürfte einen einfachen Grund haben: Von normalem Salat bis hin zu Nudel-, Kartoffel- oder Couscous-Salat gibt es ihn in sämtlichen Variationen. So können Sie aus so gut wie jedem Gemüse ein derartiges Gericht zaubern. Wie wäre es beispielsweise mit einem schmackhaften Gurkensalat? Wir haben im Folgenden ein Schüttelgurken-Rezept für Sie, das Sie nur ganz wenig Vorbereitungszeit kostet. Probieren Sie es einmal aus!

Schüttelgurken zubereiten: Diese Zutaten brauchen Sie

Gurkensalat passt als Beilage zu fast allen Gerichten. © S. Bogdanski/Imago

Portionen für circa vier Personen

Arbeitszeit: maximal 20 Minuten

Ruhezeit: drei Stunden

Benötigte Arbeitsutensilien: Box mit Deckel, gegebenenfalls einen Gurkenhobel

Schwierigkeitsgrad: einfach

2 Gurken

1 Zwiebel

5 EL Essig

4 EL Zucker

2 TL Salz

weitere Gewürze nach Wahl (zum Beispiel Pfeffer, Dill, Koriander, Senfkörner etc.)

Lesen Sie auch: Leichter Gurkensalat: die perfekte, frische Beilage zum Grillen.

Frische Kräuter, Gemüse und Obst – zehn Sorten, die im Mai Saison haben Fotostrecke ansehen

Schüttelgurken: So bereiten Sie den Salat zu

Vorbereitung: Putzen Sie die Gurken und die Zwiebel. Anschließend schneiden Sie beides in Scheiben beziehungsweise Ringe. Dafür kann ein Gurkenhobel zum Einsatz kommen oder Sie schneiden die Gurken mit der Hand. Geben Sie die geschnittenen Gurken und Zwiebeln zusammen mit dem Essig, dem Zucker, dem Salz und ihren ausgewählten Gewürzen in eine Box, die mit einem Deckel verschließbar ist. Danach schütteln Sie diese gut durch. Die Box geben Sie anschließend für drei Stunden in den Kühlschrank. In dieser Zeit sollten Sie den Salat noch ein, zweimal herausnehmen und erneut schütteln. Im Anschluss ist die Beilage fertig und kann serviert werden. Guten Appetit!