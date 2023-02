Machen Sie doch mal Pralinen selbst und verbrauchen Sie zeitgleich übrig gebliebene Schokolade

Von: Anna Heyers

Teilen

Haben Sie noch den ein oder anderen Schoko-Weihnachtsmann übrig? Dann haben wir eine Idee für eine zuckersüße Resteverwertung, die gleichzeitig auch ein süßes Geschenk ist.

In einigen Haushalten findet sich noch die ein oder andere vergessene Weihnachtsschokolade. Dieses Rezept klappt natürlich auch mit jeder anderen Schokolade, ganz egal in welcher Form oder Farbe. Auch Keksreste oder angebrochene Backzutaten wie Krokant oder Kokosraspel lassen sich wunderbar in den kleinen Glückskugeln verarbeiten. Das Beste: auf Profi-Pralinen-Zubehör kann man ebenfalls getrost verzichten. Fürs Erste reichen neben Schüssel und Teelöffel die eigenen Hände – und ganz viel Liebe.

Valentinstag: einfache Pralinen selber machen – die Zutaten

Im Laden oder beim Bäcker sehen Pralinen immer so opulent und filigran verziert aus, dass viele Menschen davor zurückschrecken, sie selbst zu machen. Dabei geht das ganz einfach und unkompliziert. Hier die Zutaten für die Pralinen Grundmasse:

Zutaten 200 g Schokolade (z.B. Zartbitter) 100 g Kekse (z.B. Butterkekse oder Löffelbisquits) 50 g Puderzucker (gesiebt) 50 g Butter 1 Ampulle Back-Aroma (z.B. Butter-Vanille) nach Bedarf Kokosraspel oder Kakaopulver

Übrigens, mit nur drei Zutaten lassen sich wahnsinnig gute Kitkat-Pralinen herstellen – Lust bekommen?

Pralinen sind ideal, um übrig gebliebene Schokolade, Keksreste oder angebrochenen Krokant zu verwerten. Und ganz nebenbei auch noch eine hübsche Geschenkidee. (Symbolbild) © jirkaejc/Imago

Pralinen selber machen – die Zubereitung

Kekse fein zerbröseln, z.B. in einer Küchenmaschine oder dem Nudelholz. Butter schmelzen (nicht zu heiß werden lassen), das Backaroma hier schon dazugeben. Schokolade in einem Wasserbad schmelzen lassen. Ist die Schokolade geschmolzen, vom Wasserbad nehmen. Keksbrösel, Butter und den gesiebten Puderzucker unter die Masse heben und anschließen abgedeckt in den Kühlschrank stellen. Konsistenz: Etwa zehn bis 15 Minuten abkühlen lassen. Die Masse sollte sich gut mit einem Teelöffel ausstechen lassen. Ist die Wunschkonsistenz erreicht, mit einem Teelöffel kleine Portionen abteilen und mit den Händen in Pralinenform bringen. Diese „Rohlinge“ können jetzt im Kakaopulver oder den Kokosraspeln gewendet werden, fertig sind die DIY-Pralinen.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Statt Kakaopulver könnte man hier auch bunte Streusel oder Krokant nehmen oder die Rohlinge in eine andere Schokolade tauchen. Gibt man geschmolzene Kuvertüre in einen Spritz- oder Gefrierbeutel, von dem man eine kleine Ecke abschneidet, lassen sich feine Dekolinien ziehen. Auch getrocknete Früchte halten wunderbar auf der noch feuchten Schoki. Wer gerne eine kleine Überraschung in seinen Pralinen verstecken möchte, kann zum Beispiel Haselnüsse oder Mandel während des Formens in den Schokokugeln unterbringen.