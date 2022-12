Dieses Tannenbaum-Zupfbrot verliert garantiert keine Nadeln, sondern nur Käsefäden

Von: Sandra Keck

Teilen

Wie das duftet! Das Rezept für unser einfaches Tannenbaum-Zupfbrot findest du hier. © Einfach Tasty

Es liegt was in der Luft, ein ganz besonderer Duft.

Ein Tannenbaum gehört an Weihnachten einfach dazu. Von ihm steigt dir der leckere Duft von frisch gebackenen Brot und Käse in die Nase und er schmeckt sooo gut!

Wie? Natürlich spreche ich nicht vom geschmückten und leuchtenden Weihnachtsbaum im Wohnzimmer, sondern von diesem leckeren Zupfbrot in Tannenbaum-Optik. Der gehört für mich definitiv als Teil einer Vorspeise oder als kleiner Snack für zwischendurch auf den Tisch.

Falls dir unsere easy-peasy Füllung etwas zu wenig ist, haben wir weiter unten im Artikel noch mehr Ideen für dich zusammengetragen.

So geht‘s:

Du brauchst nur 3 (Haupt-)Zutaten:

1 Rolle (à 400 g) Pizzateig a. d. Kühlregal

32 Kugeln Mini-Mozzarella

1 Ei verquirlt

Grobes Meersalz

Rosmarin, gehackt

Die Zubereitung ist denkbar einfach:

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Pizzateig entrollen und in 32 Stücke pro Tannenbaum-Zupfbrot schneiden. Jeweils eine Mini-Mozzarella-Kugel auf den geschnittenen Teigstücken verteilen und diese dann vorsichtig zu Kugeln rollen, sodass der Mozzarella in der Mitte als Füllung ist. Die vorbereiteten Teigkugeln in Form einer Tanne (28 Teigkugeln) mit Stamm (4 Teigkugeln) auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech anrichten. Teigkugeln dicht aneinanderlegen, damit sie im Ofen zusammenbacken. Tannenbaum-Zupfbrot mit verquirltem Ei bestreichen und nach Belieben mit grobem Meersalz und gehacktem Rosmarin bestreuen. Etwa 20 Minuten goldbraun backen. Noch warm genießen!

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie käsig sind deine Kugeln? Das Rezept für unser Tannenbaum-Zupfbrot findest du hier. © Einfach Tasty

1 Pizzateig – endlos viele Möglichkeiten

Für etwas mehr Abwechslung probiere doch folgendes aus:

Ändere die Form in Stern, Herz oder Buchstaben. Hier kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen!

in Stern, Herz oder Buchstaben. Hier kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen! Variiere die Füllung und probiere dich aus! Egal ob mit Kräuterbutter, Knoblauch oder einem cremigen Frischkäse – erlaubt ist alles, was schmeckt.

und probiere dich aus! Egal ob mit Kräuterbutter, Knoblauch oder einem cremigen Frischkäse – erlaubt ist alles, was schmeckt. Überrasche deine Gäste mit verschiedenen Füllungen in den Kugeln. So bekommt jeder ein Suprise-Kügelchen .

. Bringe noch mehr Geschmack in dein Zupfbrot, indem du das Eigelb zum Bestreichen durch eine würzige Knoblauch-Kräuterbutter austauscht und das Brot vor dem Backen noch mit Gewürzen, Kräutern oder Parmesan bestreust.

durch eine würzige Knoblauch-Kräuterbutter austauscht und das Brot vor dem Backen noch mit bestreust. Wie zu Brot die Butter gehören zum Zupfbrot leckere Dips! Käse, Tomate, Salsa oder grüne Mojos – zum gefüllten Käsebrot schmeckt einfach alles.

Falls dir unser Tannenbaum-Zupfbrot etwas zu viel Arbeit ist, dann probiere doch das: Perfekt zum Teilen oder auch zum alleine Essen: Chorizo-Käse-Zupfbrot mit Pilzen. Oder lieber dieses fluffige Monkey Bread mit Käsefüllung und erlebe ein affengeiles Geschmackserlebnis?

Und wenn du sowieso nicht genug von leckeren Rezeptideen bekommst, dann kannst du dich auch ganz einfach beim Einfach Tasty Newsletter anmelden und damit immer up to date bleiben.