Zum Tag der Pistazien lautet unsere Koch-Prognose: Spaghetti mit Pistazien-Ricotta-Sauce

Von: Sandra Keck

Spaghetti schmecken auch ohne Bolognese, wie unser Rezept für cremige Spaghetti mit Pistazien-Ricotta-Sauce beweist. © Einfach Tasty

Am 26. Februar ist Welt-Pistazien Tag.

Ich gebe es zu: Ich liebe Pistazien in jeglicher Form. Ob gesalzen und geröstet als Snack, als Mus aufs Brot am Morgen, in gefrorener Form als Eis (ich bestelle mir immer eine Kugel Pistazie – da bin ich wirklich langweilig) oder herzhaft als Pesto auf der Pizza. Pistazien (oder wie ich sage „Pischtazien“ 😅) schmecken einfach immer!

Als Nudelgericht in cremiger Ricottasauce habe ich sie jetzt zum ersten, aber bestimmt nicht letzten Mal gegessen. Wieso fragst du? Wer mag denn keine Pasta, die mit wenigen Zutaten in 15 Minuten zubereitet ist? Mein Tipp: ein paar Spritzer Zitronensaft machen diese schnellen Spaghetti in Ricotta-Parmesan-Sauce noch besser. Versprochen.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

1 TL Salz

300 g Spaghetti

2 EL Speiseöl

100 g Schalotten, gewürfelt

80 g Pistazien, gehackt

100 g Ricotta

0,5 TL Pfeffer

1 TL Salz

40 g Pecorino, gerieben

50 ml Pastawasser

Die Zubereitung ist einfach und schnell:

Spaghetti nach Packungsanleitung im Salzwasser al dente garen. Abgießen, dabei etwa 50 ml Kochwasser auffangen, und beiseite stellen. In einer Pfanne Speiseöl erhitzen und Schalottenwürfel darin glasig dünsten. Pistazien hinzufügen und braten, bis sie duften. Ricotta, Salz und Pfeffer zugeben. Gekochte Pasta, Pecorino und Nudelwasser unterrühren und alles gut vermengen. Spaghetti auf Tellern verteilen und nach Belieben mit gehackten Pistazien bestreuen. Zack - fertig!

Cremig, würzig und lecker! Das Rezept für Spaghetti mit Pistazien-Ricotta-Sauce findest du hier. © Einfach Tasty

Nudeln gehen doch immer, oder?

