Diese knusprigen Mini-Apfelstrudel bringen alle zum Jubeln

Von: Sandra Keck

Süße Frühlingsrollen? Oh ja, das Rezept für Mini-Apfelstrudel findest du hier. © Einfach Tasty

Österreich trifft auf China.

Bei diesem Rezept fiel mit dir Benennung nicht leicht: sind es jetzt Frühlingsrollen oder Apfelstrudel, die vor mir liegen? Die Füllung spricht ganz klar für Strudel, denn ein klassischer Apfelstrudel besteht hauptsächlich aus Äpfeln, Zimt und Zucker. Aber der Teig ist eben kein Strudelteig, sondern der für Frühlingsrollen. Verzwickt!

Fest steht, dass die kleinen Röllchen super lecker sind und sowohl im asiatischen Restaurant, als auch auf einer Almhütte eine gute Figur machen würden.

So geht‘s:

Du brauchst nur eine Handvoll Zutaten:

3 Äpfel

100 g brauner Zucker

2 EL Zimt

8 Blätter Frühlingsrollenteig

500 ml Frittieröl

Dazu passt:

Karamellsauce

Vanilleeis

Vanillesauce

Die Zubereitung ist einfach und schnell:

Äpfel waschen und fein reiben. Apfelraspel mit Zucker und Zimt vermengen. Frühlingsrollenteig auftauen lassen und mit einem feuchten Tuch bedecken, damit er nicht austrocknet. Ein Blatt nehmen und die quadratische Teigplatte so vor dir auslegen, dass eine Ecke zu dir zeigt. Mit einem Löffel etwas von der Apfel-Zimt-Füllung auf die untere Hälfte der Teigplatte geben. Die Teigränder mit Wasser bestreichen, so kleben die Mini-Apfelstrudel besser zusammen. Von unten die Ecke der Teigplatte nach oben einschlagen und eng um die Füllung legen. Linke und rechte Ecke ebenfalls einschlagen und zu einer engen Teigrolle aufrollen. Die letzte Ecke vor dem endgültigen Aufrollen nochmal mit Wasser befeuchten, damit sie gut klebt. In einer tiefen Pfanne Frittieröl erhitzen und Mini-Apfelstrudel von beiden Seiten goldbraun ausbacken. Noch warm mit Karamellsauce, Vanillesauce oder -eis servieren. Reinhauen!

Das Rezept für Mini-Apfelstrudel darfst du dir nicht entgehen lassen. © Einfach Tasty

So zauberst du dir blitzschnell eine Karamellsauce aus zwei Zutaten:

60 g Karamellbonbons

100 g Schlagsahne

So gehts: Karamellbonbons fein hacken und in einem Topf mit Schlagsahne unter Rühren erwärmen, bis sich die Karamellbonbons vollständig aufgelöst haben. Fertig!

Wenn du etwas Süßes mit Apfel für ein größeres Publikum zaubern möchtest, dann ist dieser süße Apfelkuchen mit Pudding und Streuseln genau das, was du jetzt willst.

