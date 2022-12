Dieses Rezept für Mac and Cheese mit Brokkoli und Bacon sprengt deine Geschmacksknospen

Von: Eva Lipka

Die Käseabfahrt mit extra Bacon und Brokkoli. Kann es noch besser sein? Unser Rezept für Mac and Cheese mit Brokkoli und Bacon gibt dir den besonderen Kick. © Einfach Tasty

Cheesus Christ.

Wir haben euch den amerikanischen Klassiker mal aufgepimpt. Diese Mac and Cheese sind super einfach, schnell und mit dem Minimum an Kochfähigkeiten zubereitet. Den Bacon und den Brokkoli kannst du blitzschnell in der Pfanne anbraten. Brokkoli gibt dem ganzen den extra Kick an Cremigkeit und der Bacon sorgt für den Crunch und die extra herzhafte Note. Die Mac and Cheese kannst du ganz easy in einem Topf zubereiten. Alles zusammengeschmissen, entstehen die genialsten Mac and Cheese, die du jemals gegessen hast. And remember: There‘s no such thing as too much cheese.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

3 Baconstreifen

250 g Brokkoli, kleine Rösschen

500 ml Milch

2 TL Salz

1 TL Pfeffer

0,5 TL Cayennepfeffer

200 g Makkaroni

150 g Emmentaler

Petersilie

So einfach ist die Zubereitung:

Bacon in einer Pfanne knusprig anbraten. Anschließend zur Seite stellen und den Brokkoli in der gleichen Pfanne von allen Seiten leicht anbraten. In einem Topf Milch mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer mischen und kurz aufkochen lassen. Anschließend die Makkaroni hinzufügen. Umrühren, bis die Flüssigkeit größtenteils verdampft ist und sich um die Makkaroni legt. Brokkoli und Emmentaler hinzufügen und erneut gut verrühren. Mac and Cheese in einer Schüssel servieren und mit den Baconstreifen und ein wenig Petersilie garnieren. Enjoy!

Aufgepimpter Klassiker. Das nächste Mal, wenn du Mac and Cheese zubereitest, pimp das ganze doch mal mit Bacon und Brokkoli. Dieses Rezept wird dich überraschen, versprochen. © Einfach Tasty

