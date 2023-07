Ein cremig gebackener Camembert mit Pfirsich hat es geschmacklich in sich

Vegetarisches Sommerrezept

+ © Einfach Tasty Das Rezept für einen gebackenen Camembert mit Pfirsichen macht Lust auf den Sommer. © Einfach Tasty

Fruchtig-süß und dabei noch cremig: gebackener Camembert mit Pfirsichen, Tomaten und Thymian ist perfekt für laue Sommerabende. Wenig Zutaten, aber viel Genuss.

Camembert klingt nicht nur so, sondern ist generell der wohl französischste Käse auf dem deutschen Markt. Im Vergleich zu seinem Bruder Brie besitzt Camembert weniger Fett und eine dünnere Schimmelschicht. Den größten Unterschied macht wortwörtlich die Größe: Während der Camembert in kleinen Laiben, oft in der Holzschachtel, im Ganzen verkauft wird, bekommt man vom Brie meist nur Tortenstücke. Bei einem Käserad mit durchschnittlich 35 Zentimeter Durchmesser aber auch verständlich, oder?

Alles Käse, denn Kalorien sind heute egal? Dann sind knusprig-frittierte Käsebällchen die erste Wahl. Wer etwas Leichteres für warme Tage sucht, der wird beim sommerlichen Erdbeersalat mit Camembert fündig. Und für Abwechslung und auch Überraschung sorgen karamellisierte Radieschen mit gebackenem Walnuss-Camembert. Guten Hunger!

So einfach und schnell ist der sommerliche Camembert mit Pfirsichen und Tomaten zubereitet:

Man braucht nur wenige Zutaten für das vegetarische Rezept:

250 g Camembert

2 EL Olivenöl

300 g Cocktailtomaten, geviertelt

200 g Pfirsiche, gewürfelt

3 EL Olivenöl

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

2 EL Honig

1 TL Thymian

Balsamico Crème, nach Geschmack

Baguette, nach Belieben

Die Zubereitung ist einfach und dazu noch schnell:

Camembert aus der Verpackung nehmen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Käse mit einem scharfen Messer gitterförmig einschneiden. Mit zwei Esslöffeln Olivenöl beträufeln und 15 Minuten im auf 180 °C Umluft vorgeheizten Backofen backen. Tomaten- und Pfirsichwürfel zusammen mit drei Esslöffeln Olivenöl, Salz, Pfeffer, Honig und Thymian vermengen. Tomaten-Pfirsich-Salsa auf den Camembert geben und weitere 20 Minuten backen. Nach Belieben mit Balsamico-Creme verfeinern und noch warm, mit etwas Baguette, genießen. Sooo gut!

+ Dass ein cremiger Camembert gut mit Früchten harmoniert, ist bekannt. Dass das Rezept für einen gebackenen Camembert mit Pfirsichen aber so gut schmeckt, übertrifft dann doch alle Erwartungen. © Einfach Tasty

Die Früchte für das Topping können nach Belieben und Saison ausgetauscht werden. Für den Herbst bieten sich beispielsweise rote Weintrauben, Birnen oder Feigen an und im Frühling auch Erdbeeren.